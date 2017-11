Tidligere tennisstjerne ble mishandlet av sin far

NTB Sport

I sin biografi forteller den australske 34-åringen at faren ofte slo henne. Han skal også ha pleid å dra henne i håret og ørene samt spytte henne i ansiktet.

– Det startet omtrent fra første dag jeg begynte å spille tennis, og derfra bare fortsatte det. Det hele kom ut av kontroll, sier Dokic til australske Sunday Telegraph.

I boken kommer det fram at faren, som også var hennes trener, overså henne etter at hun som 17-åring tapte for Lindsay Davenport i Wimbledon-semifinalen i 2000. Da hun til slutt fikk tak i ham på telefon, fikk Dokic beskjed om ikke å komme tilbake til hotellet der familien bodde. I full fortvilelse prøvde hun å sove inne på Wimbledon-arenaen.

Utdragene fra boken har skapt stor debatt i Australia. Mange lurer på hvordan mishandlingen kunne fortsette å skje uten at noen grep inn.

Australias tennisforbund roser Dokic for at hun åpner opp om sin vonde fortid. I uttalelsen kommer det også svar på lokale mediers spørsmål om hva forbundet i sin tid foretok seg i saken.

– Det var mange innen tennissporten som var bekymret for Jelenas velferd, og det var mange som prøvde å hjelpe til i det som var en vanskelig familiesituasjon. Enkelte gikk så langt at de politianmeldte forholdene, men det kunne ikke etterforskes fullt ut uten samarbeid fra de involverte.

Damir Dokic bor i Serbia og har ikke ønsket å kommentere datterens bok.

På sitt beste var Jelena Dokic rangert som verdens fjerde beste tennisspiller. Det skjedde i august 2002.

(©NTB)