Rugby på banen til Irland før skjebnekampen mot Danmark

For mens Danmark og Irland lørdag spilte 0–0 på en dårlig bane i Parken ble det spilt rugbykamp på irenes hjemmebane i Dublin.

– Jeg har fått beskjed om at banen i Irland er god, sier danskenes norske landslagstrener Åge Hareide.

Det siste han ønsker er mer baneproblemer etter at kampen i Parken ble preget av tøffe dueller og lite finspill, mye takket være en svak gressmatte.

Hareide er heller ikke nevneverdig bekymret for at banen i Dublin ble herjet med i en rugbykamp så sent som lørdag.

– Tidligere har det ikke vært noe problem for banen at den også har blitt brukt av andre, så jeg håper ikke at det betyr noe denne gangen. Vi må likevel forberede oss på å jobbe hardt igjen.

På pressemøtet mandag sa Hareide at de ikke skal gjøre så mye annerledes enn hva som ble gjort i 0-0-kampen i Parken.

– Vi skal fortsette som vi gjorde i København. Vi skal score mål, da må Irland score to. Vi skal bygge videre på våre prestasjoner i København, det var en god prestasjon og vi skapte sjanser nok til å vinne, sa Hareide.

Nordmannen sier de skal sørge for at Irlands forsvar hele tiden skal ha nok å gjøre.

– Det er viktig at våre spillere beveger seg mer når de ikke har ballen, det er slik vi skaper rom for hverandre. Det er lett å forsvare seg mot kun én bevegelse, sier Hareide som mener danskene har et godt utgangspunkt med 0-0 fra det første oppgjøret.

Selv om Irland skulle score først tirsdag, er Danmark videre på bortemålsregelen dersom det ender 1-1.

– Det er et fantastisk for oss at vi ikke trenger å vinne for å komme til VM, sier Hareide.

