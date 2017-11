Lagerbäck vil luke bort passiviteten

NTB Sport

Svensken fikk se et blekt Norge tape 0-2 mot Makedonia lørdag. Tapet kommer ikke lenge etter 0-6-fadesen hjemme mot Tyskland i VM-kvalifiseringen.

På pressekonferansen mandag var passivitet og konsentrasjon stikkord etter de to svake kampene.

– Vi tok opp dette med passivitet. I kveld kommer de (spillerne) til å få høre hva passivitet betyr for hvordan vi ønsker å spille, sa landslagssjefen på spørsmål fra NTB om hvordan han har jobbet med spillerne etter spesielt de to tapene der Norge ikke har spilt godt.

Han fortalte videre at passiviteten slår inn når spillerne tar gale avgjørelser, og at det mentale har mye å si.

– Det er her oppe det sitter, sa svensken og pekte på hodet før han ramset opp «attityd» og «holdning» som viktige begreper for de norske spillerne.

Misset playoff

Slovakia gikk som eneste toer i VM-kvalifiseringen ikke videre til playoff. Laget endte på annenplass i gruppe F med 18 poeng, men etter at poengene mot det dårligste laget i gruppen ble strøket, endte slovakene med 12 poeng. Det var ett poeng færre enn Irland som i disse dager kjemper om VM-plass på bekostning av Danmark.

Lagerbäck roser spesielt de slovakiske kantspillerne. Samtidig vet han at stjernespilleren Marek Hamsik vil være plassert sentralt i banen og utgjøre en trussel mot Norge.

– Normalt sett har de to kanter som er dyktige én mot én. Hamsik er mer i en fri rolle. Han er en veldig god spiller, men jeg opplever Slovakia som helhet som et veldig godt lag, konkluderer han.

Fire eller fem endringer

Svensken regner med å gjøre fire eller fem endringer fra kampen mot Makedonia. På spørsmål om hva han synes om det som gror under seniornivå på landslaget, kunne han opplyse at han har sett flere interessante spillere på aldersbestemt nivå.

– Jeg har sett flere U21-kamper og så også G16-landslaget da det spilte på Island. Der synes jeg det var flere interessante spillere.

Mens svensken forbereder seg til forholdsvis betydningsløse treningskamper med Norge, skal hans fødeland opp mot Italia i VM-omspillet mandag. Også Danmark kriger om å komme til VM i 2018, mens Island, som Lagerbäck trente tidligere, allerede er klar for verdensmesterskapet i Russland.

Den norske landslagssjefen ser altså nordiske land hevde seg i kvalifiseringen samtidig som Norge står på stedet hvil med tanke på deltakelse i mesterskap.

– Jeg synes det har vært for lavt nivå med tanke på hva norsk fotball skal stå for. Samtidig har det i Norge vært en fotballdebatt som i mine øyne ikke har vært realistisk, sier Lagerbäck og legger til at fotballdebatten bør handle om hva slags spillere man ønsker å utvikle.

– En viktig faktor er å stille krav når spillerne kommer i en viss alder.

Lagerbäck opplyste videre at Gustav Valsvik sliter med en sår hals. Tirsdagens landskamp skal imidlertid ikke være i fare for midtstopperen.

(©NTB)