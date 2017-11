Jørn Andersen styrte Nord-Korea til ny seier

NTB Sport

Seieren var Nord-Koreas andre på tre dager mot Malaysia. Også fredagens kamp endte 4–1 til Andersens menn. Begge kampene ble spilt i Thailand på grunn av den politiske uroen mellom landene etter drapet på Kim Jung-uns halvbror i Kuala Lumpur, skriver VG.

Kim Ju-song scoret tre mål før pause og sørget for at Nord-Korea gikk til pause med komfortabel ledelse. Pak Kwang-ryong økte til 4–0 etter 79 minutter, før Safawi Rasid satte inn Malaysias trøstemål fem minutter før full tid.

Nord-Korea legger nå på andreplass i sin gruppe med åtte poeng, to bak Libanon som leder gruppen. De to beste går videre. Nord-Korea tar imot Hongkong i Pyongyang 27. mars, noe som kan bli Andersens siste kamp trener for laget.

Andersen har tidligere gitt uttrykk for at han ikke forlenger kontrakten som går ut 1. april.

