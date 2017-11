Heynckes om Bayern-forlengelse: – Umulig!

NTB Sport

Trenerveteranen ble i oktober dratt ut av pensjonisttilværelsen for å erstatte Carlo Ancelotti etter Bayerns svake start på sesongen. Med sju strake seirer har Heynckes fått en pangåpning på sin fjerde periode hos den tyske fotballgiganten.

Den raske suksessen har tatt Bayern til tabelltoppen i Bundesliga med fire poengs margin og sendt sørtyskerne videre til cupspillet i mesterligaen.

Vant alt

Ikke unaturlig blir det allerede spekulert i muligheten for at Heynckes også er Bayern-trener neste sesong. Selv står han fast ved at jobben kun er midlertidig fram til våren.

– Nei, det er umulig, sier han til avisen Welt am Sonntag på spørsmål om en forlengelse med Bayern München er et alternativ.

I 2013 vant Heynckes alt som kunne vinnes av store titler med Bayern. Det vil si serie, cup og mesterligaen. Etter det trakk han seg tilbake, men fire år senere lot han seg lokke tilbake i manesjen.

Robben-hyllest

Selv om Heynckes kun er et korttidsprosjekt, vil han bistå Bayern-ledelsen med sine meninger om hva som bør gjøres på overgangsmarkedet. Han mener klubben bør forlenge med 33 år gamle Arjen Robben. Nederlenderens kontrakt løper ut etter sesongen.

– Selvsagt vil jeg si hva jeg ville ha gjort. Jeg tror Bayern-ledelsen setter pris på hva jeg mener. Arjen nyter fotballen igjen, og for meg er han bedre enn noensinne i en alder av 33 år. Han er en fantastisk rollemodell for unge spillere, sier han og fortsetter:

– Mange har talent, men de vet ikke hvordan de skal oppføre seg som en profesjonell spiller. Til Arjen trenger man ikke si hva han må gjøre for å trene 100 prosent. Han gjør det uansett. Du må faktisk roe ham ned noen ganger. Han er unik.

Bayerns neste kamp er hjemme mot Augsburg i Bundesliga førstkommende lørdag.

