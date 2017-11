Hareide sikker i sin sak: – Én dansk scoring holder til VM-plass

NTB Sport

Lørdag måtte den norske trenerveteranen ta til takke med 0-0 i Parken i København. Danskene hadde de største sjansene, men tok ikke vare på dem. Dermed lever spenningen for fullt før returoppgjøret i toeromspillet.

Hareide har stor tro på dansk suksess i den irske hovedstaden. Han tror motstanderen lar seg knekke hvis hans utvalgte klarer å sette ballen i nettmaskene.

– Det vil være nok for oss hvis vi scorer, for de scorer ikke to mål ofte. Det har også Martin O'Neill (Irlands landslagssjef) sagt, og jeg vet at han har det i bakhodet. Irland har ikke produsert så mange målsjanser i noen av de kampene jeg har sett, sier Hareide.

Garanti

Danmark går til VM ved alle uavgjortresultater som inneholder mål.

– Det har en veldig stor betydning at vi vet at det trolig vil være nok om vi scorer én gang. Det visste vi ikke før den første kampen. Vi skal score ett mål, og det vet vi at vi er i stand til. Det er styrken vi har. Scorer vi mål, så kan vi nesten med garanti si at vi kommer til VM, mener Hareide.

Danmarks forrige VM-sluttspill var i 2010. Et sluttspill vil være et av de største høydepunktene på Hareides meriterte trener-CV.

Vil få irene til å jage

Simon Kjær tror danskene vil få bedre uttelling i Dublin om de får et tilsvarende kampbilde som i første oppgjør. Da hadde Hareides lag mest ballbesittelse mot et svært defensivt Irland.

– Vi ville selvfølgelig gjerne ha hatt mer ut av den første kampen, men vi står i en situasjon der ett mål kan bli veldig viktig. Hvis vi scorer, må de fram og jakte mål. Da vil vi få enda mer rom på banen, og det vil de ikke være glade for, sier Danmark-kapteinen.

Står det fortsatt 0-0 etter 90 minutter tirsdag, må lagene ut i ekstraomganger. Det hele må avgjøres i en straffesparkkonkurranse om målene uteblir helt.

(©NTB)