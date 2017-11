Drømmehelg gir skøyteleiren tro på OL-opptur

NTB Sport

Norge var en gang i tiden skøytenasjon nummer én. Det viser også OL-statistikken med i alt 80 medaljer (25 gull). Men det har gått trått siden Ådne Søndråls triumf på 1500-meteren i Nagano i 1998.

I løpet av de fire siste vinter-OL har Norge i alt tatt tre bronse, der to av dem kom helt tilbake i 2002. Håvard Bøkkos medalje fra 2010 er den hittil siste. Den kom på 1500 meter i Vancouver-lekene.

Etter verdenscupåpningen i Heerenveen tyder mye på at pilene peker rett vei for skøyteleiren. I helgen ble det i alt seks pallplasser, tre av dem individuelt. Håvard Holmefjord Lorentzen slo blant annet til med seier på den første 500-meteren.

– Jeg tror aldri vi har tatt så mange pallplasser i løpet av én og samme helg. Det er imponerende, og dette gir oss tro på at vi kan ta medaljer i OL. Norge har kun én medalje fra de tre siste OL. Den statistikken vil vi gjøre noe med, sier landslagstrener Sondre Skarli til NTB.

– Skøyter har en helt spesiell plass i hjertet hos mange nordmenn. Da er det stort at vi nå er tilbake og kjemper helt der oppe i toppen, legger han til.

Ingen hvilepute

Lorentzen imponerte også da han skøytet inn til tredjeplassen på søndagens 1000 meter. Tiden 1.08,28 var hans beste på en lavlandsbane noensinne. Hans tidligere rekord lød på 1.09,03.

– Det er imponerende å gå så fort. Å ta åtte tideler i et jafs er utrolig. Det er vanskelig å beskrive hvor mye det faktisk er, sier Skarli.

Sverre Lunde Pedersen viste seg også fra en helt annen side enn i forrige sesong. Fana-løperen satt lenge i lederstolen på 5000-meteren, og han ble først vippet ned til tredjeplass etter at Sven Kramer og Ted-Jan Bloemen duellerte om seieren i siste par.

– Helgens resultater gir oss en trygghet og noe å bygge videre på. Det skjerper oss, for dette skal ikke bli noen hvilepute. Det tåler vi ikke, poengterer Skarli.

Han trekker også fram Håvard Bøkkos sterke verdenscupcomeback. Hol-veteranen hadde solide tider på Heerenveen-isen. Han bidro til norsk annenplass på lagtempoen, og han ble nummer sju på 1500-meteren. I tillegg leverte Bøkko solid da han ble toer i B-gruppen på 5000 meter.

– Han har prestert en av sine beste helger i Nederland til tross for beinbrudd, tre operasjoner og seks uker på krykker. Innsatsen hans for å komme tilbake har vært enorm. Jeg har aldri sett ham ha bedre disiplin og ståpåvilje før, og jeg har kjent Håvard i mange år, sier Skarli til NTB.

Stavanger neste

Bøkko valgte å ta en pause fra skøytesporten i fjor høst som følge av knetrøbbel og manglende motivasjon. Over nyttår var han innstilt på et comeback, men et beinbrudd i påsken, i tillegg til en sykehusinfeksjon, gjorde at comebacket ble utsatt. Nå er han for fullt tilbake i manesjen.

Til helgen ruller verdenscupen videre når den inntar Sørmarka Arena i Stavanger. Da får norske skøyteinteresserte muligheten til å se Skarlis formsterke løpere på nært hold.

– De vil da få se et lag i framgang og med en bredde. Vi vil ha muligheter på alt fra sprint til langt. Det er ganske unikt og noe vi er stolte av. Det er mange nasjoner som har lagt merke til det vi har fått til. De lurer på hva vi har gjort, avslutter landslagstreneren.

(©NTB)