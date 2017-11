Sveits klar for sitt fjerde strake fotball-VM

NTB Sport

Sveits var best over to kamper mot hardtarbeidende nordirer, men det var en helt uforståelig dommeravgjørelse fra torsdagens oppgjør i Belfast som ble direkte avgjørende i kampen om VM-billett.

Den rumenske dommeren ga sveitserne straffe da Xherdan Shaqiris volleyskudd traff Corry Evans delvis i ryggen og overarmen. Avgjørelsen ble fattet til tross for at kamplederen sto sju-åtte meter unna med fri sikt til situasjonen.

Ricardo Rodríguez scoret sikkert fra ellevemetersmerket. Målet ble det som skilte lagene etter 180 minutters spill. Evans fikk for øvrig gult kort, og han måtte dermed stå over søndagens returkamp på grunn av karantene.

Reddet på strek

I Basel hadde Sveits nok sjanser til å trygge avansementet, der særlig Haris Seferovic rotet bort en rekke muligheter.

Nord-Irland kjempet innbitt for å sikre seg 1-1 som ville gitt ekstraomganger, men nådde ikke opp. Helt på tampen holdt Sveits-keeper Yann Sommer på å gå på en skikkelig blemme. 28-åringen gikk ut i feltet for å klarere, men bommet totalt.

Heldigvis for Sveits sto Rodriguez på strek og fikk unna Jonny Evans' heading. Milan-backen ble med andre ord matchvinner i begge ender i løpet av dobbeltkampen.

Gjenganger

Sveits er blitt eksperter på å ta seg til sluttspill. Alpelandet er klar for sitt fjerde strake verdensmesterskap.

I kvalifiseringen vant sveitserne sine ni første kamper, men mistet den direkte VM-plassen med tap for Portugal i den 10. og siste. Etter møtet med Nord-Irland i toeromspillet skal Vladimir Petkovics menn likevel ta del i fotballfesten i Russland neste sommer.

