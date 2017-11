NBA: Lonzo slo LeBrons rekord

NTB Sport

Ball leverte 19 poeng, 13 assist og 12 returer, men det hjalp ikke Los Angeles Lakers til seier. Hjemmelaget Milwaukee Bucks vant 98-90.

Det unge stjerneskuddet var 20 år og 15 dager gammel lørdag. James var 20 år og 20 dager gammel da han greide trippel-tosifret første gang i 2005.

– Jeg bryr meg egentlig ikke. Vi tapte, og da betyr det ingenting. Jeg ville bare vinne i kveld og trodde vi skulle greie det, men det skjedde ikke, sa Ball.

Hans trippel-tosifret var i boks tidlig i 4. periode, da han hentet sin 10. retur. Lakers gikk likevel på sitt tredje strake tap. Giannis Antetokounmpo scoret 33 poeng for Bucks.

Det har ellers ikke vært en god uke for Ball-familien. Lillebror LiAngelo ble sammen med to lagkamerater i UCLA pågrepet for butikktyveri i Kina, og de måtte bli igjen i landet da resten av laget reiste hjem etter lørdagens sesongåpning mot Georgia Tech.

Warriors herjet

Tittelforsvarer Golden State Warriors begynner å vise muskler etter en skuffende sesongstart. Lørdag ble formsterke Philadelphia 76ers knust 135-114.

Sixers hadde vunnet fem av sine seks siste kamper, men laget var sjanseløst i Oakland. Kevin Durant scoret 29 poeng, Klay Thompson 23 og Stephen Curry 23. Warriors har vunnet seks kamper på rad, samtlige med minst 17 poengs margin.

Tosifret

James Harden scoret 38 poeng da Houston Rockets slo Memphis Grizzlies 111-96. Han har minst 30 poeng i tre kamper på rad. Rockets tok i likhet med Warriors sin 10. seier og sluttet seg til Boston Celtics som lag med tosifret antall seirer i den nye sesongen.

Devin Booker og TJ Warren scoret 35 poeng hver da Phoenix Suns slo Minnesota Timberwolves 118-110.

