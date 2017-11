Lorentzen og Pedersen på pallen i Heerenveen

NTB Sport

Lorentzen har imponert stort under helgens verdenscupåpning. Med søndagens prestasjon tok han turen opp på pallen for annen gang i løpet av to døgn. Fredag kveld vant Fana-løperen stevnets første 500 meter.

Noen timer senere fortsatte den norske skøyteoppturen med nok en pallplass. Pedersen, som trøblet mye forrige sesong, klinket til med en råsterk tredjeplass på 5000-meteren. Han sikret pallen med tiden 6.15,81. Kun stjernene Sven Kramer og Ted-Jan Bloemen var bedre med henholdsvis 2,93 og 0,86 sekunder.

For Lorentzen var tiden 1.08,28 den beste han har klart å oppnå på 1000 meter i lavlandet. Hans tidligere rekord lød på 1.09,03. Han måtte se seg slått av russiske Pavel Kulizjnikov med 31 hundredeler, mens det nederlandske hjemmehåpet Kai Verbij var foran med 0,16 sekund.

Kulizjnikov satte banerekord i Heerenveen med sin seierstid på 1.07,97.

– Jeg er superfornøyd med dette. Jeg leverte godt hele veien egentlig, og det gjorde vondt på slutten. Jeg visste at hvis jeg leverer som på trening, så holder det. Man blir litt ekstra nervøs når man ser på alle tidene som har gått. Målet var å være innom pallen denne helgen, så det er over all forventning å få en seier og en tredjeplass, sa Lorentzen til NRK.

Fullkommen

Etter løpet klarte ikke NRKs skøyteekspert Even Wetten å holde igjen i sin hyllest av 25-åringen fra Bergen.

– Hvilken skøyteløper han har utviklet seg å bli. For et løp av Håvard. Han slår knockout på den regjerende verdensmesteren, sa Wetten og viste til at Lorentzen var klart best i parduellen med nederlandske Kjeld Nuis.

– For en fullkommen sprinter han er i ferd med å bli. Han kommer til å bli giftig når vi snakker om VM sprint sammenlagt, la han til.

Wetten mente også at skøyteverden hadde vært vitne til et av tidenes beste 1000-meterløp noensinne: – På en lavlandsbane har vi aldri sett maken.

Fredag tok Lorentzen sin aller første verdenscuptriumf på 500-meteren. Lørdag ble han nummer åtte på den samme distansen.

Revansj

På 5000-meteren slo Pedersen sterkt tilbake etter lørdagens skuffende 13.-plass på 1500 meter. Fana-løperen gikk sterke rundetider og var i mål på 6.15,81. Det holdt til Norges tredje pallplass på noen få dager.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Det er godt å få det til, for jeg hadde mange dårlige opplevelser på 5000 meter i fjor. Det betyr mye å få til dette i det første løpet. Jeg var veldig usikker da jeg kom i mål, men det var spennende å følge med, sa Pedersen til NRK da tredjeplassen var sikret.

Mot slutten av løpet var Pedersen tom for krefter, og på sisterunden måtte han for første gang i løpet gå over 30 sekunder.

– Det er en bra tid, og det er godt å komme i gang. Jeg kjente tidlig at det kom til å holde hardt å holde 29-tallet helt inn, men jeg prøvde så godt jeg kunne. Der er det et forbedringspotensial, sa Pedersen til NRK før han visste at tiden ville holde til pallen.

Hege Bøkko gikk inn til niendeplassen på kvinnenes 1000 meter. Hun var i mål på tiden 1.15,65. Det skilte 1,66 sekunder opp til japanske Nao Kodaira.

Det var ingen norske deltakere på kvinnenes 3000 meter. Antoinette de Jong skøytet inn til nederlandsk hjemmeseier med tiden 4.03,53. Hun slo russiske Natalia Voronina med 47 hundredeler.

