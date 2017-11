Golberg går «all in» for klassisk

NTB Sport

– Sesongen i år er spesiell. OL kommer sjelden og favorittdistansen enda sjeldnere. Når det endelig er klassisk sprint, er det selvsagt det som er hovedmålet. Treningen i år er derfor blitt enda mer spisset enn den har vært, men igjen er sprintløypa i OL såpass lang og tøff at den viktigste egenskapen fortsatt er kapasitet. Det skulle passe meg bra, sier Golberg.

Etter en sesong utenfor landslaget er han tilbake i varmen igjen. Det skyldes først og fremst mange gode renn i starten av forrige sesong. Han kom ikke med til VM i Lahti, for eksempel.

– Det er dette jeg vil. Målet var å komme tilbake, og det fikk jeg til selv om andre ting ikke gikk akkurat som jeg hadde håpet. Men den største ambisjonen min ligger i å være på landslaget og en del av et miljø. Jeg er spent på sesongstarten. Forberedelsene har gått bra. Det var litt sånn passe i starten på sommeren, men fra slutten av juni har jeg kunne gjort det jeg har planlagt, sa Golberg til NTB under høydesamlingen i italienske Val Senales for et par uker siden.

Bortsett fra et par runder med forkjølelse i juni har det meste gått på skinner inn mot sesongstarten på Beitostølen senere denne uken.

Håp

– Jeg håper å få gå de fleste rennene i verdenscupen, men jeg håper å legge opp sesongen slik at jeg står på startstrek i Pyeongchang 13. februar og kjemper om OL-medalje i klassisk sprint. Det er det som vil definere sesongen min, ikke om jeg gjør det bra i et og annet distanserenn.

– Det er uvisst om det blir klassisk sprint i OL om åtte år, for å si det slik?

– Det er et godt poeng. Dette er kanskje historiens siste mulighet.

– Hva synes du om forslaget om å kutte ut klassisk sprint helt?

– Det synes jeg er synd. Jeg synes at de har vært flinke til å legge klassisk sprint til steder hvor det er tøffe bakker, og der det ikke er noen tvil om hva man bør gjøre. Nå går vi klassisk sprint i Kuusamo og Lillehammer, og da ser det også bedre ut. Dette handler om planlegging. Det finnes andre synspunkter, men dette er i hvert fall min mening. Hvis de har ambisjon om at klassisk som stilart skal fortsette, så bør de opprettholde klassisk sprint også. Kutter de ut klassisk sprint, er terskelen for å fjerne det helt lavere, mener Golberg.

Flyttet

I likhet med landslagskollega og kameraten Sjur Røthe har Golberg flyttet til Oslo. Men sammen med Røte har han beholdt tilknytningen til Lillehammer-området gjennom et hyttekjøp i Sjusjøen. Den er kjøpt sammen med Røthe.

– Jeg har bodd ti år på Lillehammer, og valget om å flytte på meg ble gjort for et par år siden. Det handler mye om motivasjon og om å søke nye miljøer. Hyttekjøpet var en impulshandling, men Sjur og jeg har samme ambisjoner, og det er fint å ha et sted der vi har mulighet til å trene på fjellet.

– Dere er kjent som to meget hesteinteresserte karer?

– Det kan hende at det blir sett et og annet hesteløp der. Vi eier ingen hest for øyeblikket. Jeg synes det er veldig artig å holde på med hest, selv om det er en sær hobby.

– Og hvordan ser drømmeplanen inn mot OL ut?

– Tour de Ski er inne i drømmeplanen. Da må det gå bra i både Beitostølen, Kuusamo og Lillehammer. Håpet er å være klar for OL etter Tour de Ski. Den mer realistiske varianten er at jeg må gå klassisk sprint både i NM og i Planica også, at jeg må gå de klassisksprintene som er.

