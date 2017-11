Første poengtap for Chelsea

NTB Sport

Chelsea har innledet sesongen knallsterkt og hadde 19-0 på de fire første kampene, men søndag kom både det første baklengsmålet og det første poengtapet.

Karen Carney og Eniola Aluko vendte kampen for Chelsea etter at Reading sprakk Chelsea-nullen, men Magda Erikssons selvmål på overtid betydde at seieren glapp.

Remi Allen ga Reading ledelsen etter 35 minutter. Ved pause gjorde Chelsea et offensivt bytte da Crystal Dunn kom inn for Thorisdottir, og laget vendte kampen med mål i det 56. og 75. minutt.

Mjelde spilte hele kampen for Chelsea. Neste oppgave er å forsvare 3-0-ledelsen i returkampen mot Rosengård i mesterligaen onsdag.

Andrine Hegerberg måtte nøye seg med et innhopp da Birmingham lørdag tapte 0-1 borte mot Liverpool.

