Buffon maner til ro før avgjørende kamp mot Sverige

– Vi må holde hodet kaldt om vi skal ta oss til VM. Vi vet at vi tapte, men vi har ytterligere 90 minutter på oss til å komme ut av denne vanskelige situasjonen, sa Buffon i et intervju med radiokanalen TMW.

39 år gamle Buffon håper å kunne føre Italia til det som vil være hans sjette VM. Fredag fikk mesterskapsdrømmen en knekk da Italia tapte den første omspillskampen mot Sverige 0-1.

Mandag er det ventet at 65.000 fans tar turen til San Siro i Milano for å se returkampen. Da blir det klart om Italia går glipp av et VM for første gang siden 1958.

– Jeg forventer at et fullsatt San Siro kan bære fram laget. Jeg vil ikke tenke på det som mitt livs kamp, men jeg er overbevist om at vi kan klare det med hjelp av publikum, sa Buffon.

– San Siro scorer ikke

Andrea Pirlo, som i likhet med Buffon var en del av laget som vant VM i Tyskland i 2006, mener det er risikabelt å ha for stor tro på at atmosfæren på San Siro sikrer italiensk seier.

– San Siro scorer ikke, og jeg har aldri sett en tilskuer score, sa Pirlo i et intervju med Sky Sports.

Pirlo, som nylig kunngjorde at han legger opp ved årsskiftet, ber sine landsmenn være tålmodige for å finne rom og skade Sverige. Den tidligere midtbanegiganten sa også at det ikke nytter å snakke om dommeravgjørelsene etter fredagens tap. Han mener de italienske spillerne må gi enda mer og vise mer kvalitet for å vinne den typen kamper.

– I Europa er det ikke som i Italia der dommeren kan blåse i fløyta med en gang det er kontakt. Man må gå i duellene og se hva dommeren sier. I disse kampene må man gi alt, for det er i sånne kamper man ser hvem som er de virkelige spillerne, framholdt Pirlo, som likevel holdt fast ved at han liker dagens italienske landslag.

Taktikk under lupen

Italias landslagssjef Gian Piero Ventura gikk fredag bort fra den upopulære 4-2-4-formasjonen han har benyttet seg av tidligere, til fordel for en 3-5-2-formasjon.

– Vi kunne beveget oss raskere med ball, og vi kan også forbedre spillet vårt. Mandag vil det være avgjørende å holde hodet kaldt og jobbe for å snu resultatet. Jeg håper vi kan klare det ved hjelp av folkemengden og bedre styring av kampen, sa Ventura.

Mandag er det ventet at Simone Zaza igjen vil være spillerklar, i tillegg vil Andrea Belotti ha hatt bedre tid til å komme seg etter å ha vært ute med skade. Ventura må likevel belage seg på å spille uten PSG-stjernen Marco Verratti, som må stå over kampen på grunn av gule kort.

