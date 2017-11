Stang ut for Ødegaard og Norge

NTB Sport

– Det ble for mange balltap, og vi klarte ikke å skape mange målsjanser. Det ble for lavt tempo i mye av det vi foretok oss. Totalt sett var dette ikke en bra match, sa landslagssjef Lars Lagerbäck til Max etter kampslutt.

Martin Ødegaard fikk sin aller første landskamp under Lars Lagerbäck, og etter 19 minutter var Heerenveen-spilleren nær å takke for tilliten. Med utsiden av foten avsluttet Ødegaard vakkert, men dessverre for Norges del i utsiden av stolpen. 18-åringen var bare centimeter unna sitt første landslagsmål.

Foruten noen tekniske detaljer, klarte aldri den Real Madrid-eide spilleren å prege lørdagens landskamp i regnværet i Skopje. Den tidligere Strømsgodset-spilleren rakk å pådra seg et gult kort for holding like før han ble byttet ut til fordel for Heerenveen-kollega Morten Thorsby midtveis i 2. omgang.

Pandev-mål

Ødegaard, som ikke hadde spilt for Norge siden mars 2016, fikk en klapp på skulderen fra Lagerbäck da han satte seg på benken. Thorsby fikk samtidig sin første A-landskamp for Norge. Lysluggen har scoret fire mål i nederlandsk serie i høst, men heller ikke han kom på scoringslisten mot Makedonia.

Duoen reiser hjem for U21-spill og er ikke aktuelle i tirsdagens privatkamp mot Slovakia.

I en jevnspilt, men nokså tam landskamp avgjorde veteranen Goran Pandev (34) for hjemmelaget like før pause. Genoa-spilleren ble fint spilt fri av Leeds-spilleren Ezdzan Alioski og var iskald alene med Sten Grytebust etter at det norske forsvaret hadde sovnet.

Pandev står uten mål i italiensk Serie A i høst, hvor Genoa kjemper febrilsk for å unngå nedrykk.

Keepertabbe

Og på overtid kom 2–0 til makedonerne etter en grusom tabbe av Grytebust, som løp ut mot cornerflagget og skulle renske unna ballen. Det ble i stedet en grusom pasning rett i beina på Kire Markovski, som enkelt scoret i åpent mål fra hjørnet av 16-meteren.

Grytebust fikk en sjelden sjanse fra start. Odense-keeperen spilte lørdag sin tredje A-landskamp. Den tidligere AaFK-keeperen hadde ikke stått for Norge siden i 2014. Han har nå spilt to av tre landskamper mot den tidligere Jugoslavia-republikken Makedonia.

I angrepet fikk Ola Kamara omsider sjansen igjen. MLS-spissen slapp også til for første gang siden 2014. Kamara har scoret flittig i den nordamerikanske eliteserien og står med 18 ligamål denne sesongen, men den bereiste spissen maktet ikke å score i landslagscomebacket.

Kirkevold-debut

Det gjorde heller ikke høstens store navn i dansk fotball, Pål Alexander Kirkevold. Hobro-spissen fikk som Thorsby sin aller første A-landskamp, men klarte aldri å prege kampen etter at han ble byttet inn til 2. omgang.

Kirkevold ble historisk da han scoret i elleve strake kamper i Superligaen tidligere i høst. For Norge ble det null mål i første forsøk.

Haitam Aleesami, Stefan Johansen, Joshua King, Omar Elabdellaoui og Fredrik Midtsjø meldte alle forfall til Lagerbäcks dobbeltkamper i Øst-Europa. Det gjorde at Norge spilte med et svekket mannskap i Skopje, noe den tamme og tidvis svake norske prestasjonen bar preg av.

0-2-tapet var for øvrig Norges første mot Makedonia. De tre første møtene mellom lagene ga to norske seirer og én uavgjort. Og lørdagens nederlag var en ripe i lakken etter to fine prestasjoner mot San Marino og Nord-Irland.

– Vi må skjerpe oss. Vi skal vise hva vi kan mot Slovakia på tirsdag, sa Lagerbäck.

