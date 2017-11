Norsk dominans tross Northugs forfall

NTB Sport

– Vi sender Chris Jespersen ut i krigen i dag for Team Northug og håper at han vinner her i Sverige, sa Northug til sitt eget tvsporten.no før han selv reiste hjem lørdag morgen.

Jespersen tok utfordringen og distanserte alle på 15 kilometer fri teknikk. Han seiret 31,4 sekunder foran svenske Simon Lageson.

Deretter fulgte tre nye nordmenn: Tore Leren, Lars Ove Aunli og Eirik Mysen. Det var altså fire norske blant de fem beste.

Det ble norsk seier også i juniorklassen over 10 kilometer, ved Vegard Sivertsgaard.

Eneste svenske landslagsløper som stilte i sesongåpningen var Emma Wikén. Hun vant kvinneklassen over 10 kilometer fri teknikk ni sekunder foran Lina Korsgren. Berit Mogstad ble beste norske på 3.-plass, slått med 15,3 sekunder.

Det var langrenn også i Finland lørdag. Det ble russisk trippelseier på mennenes 10 kilometer klassisk i Olos, med Alexander Bolsjunov på topp. Andreas Nygaard var beste nordmann på fjerdeplass.

I kvinneklassen vant finske Krista Pärmäkoski overlegent på 5 kilometer klassisk, 18,4 sekunder foran russiske Natalia Neprjajeva. Justyna Kowalczyk ble nummer tre.

Anna Svendsen var beste norske på 5.-plass.

(©NTB)