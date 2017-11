NHL: Rekordjevnt i Rangers' avdeling

NTB Sport

Bare to poeng skiller mellom New Jersey Devils på førsteplass og Mats Zuccarellos lag New York Rangers på 7.-plass.

John Carlson og T.J. Oshie scoret hver sin gang i overtall, mens Braden Holtby reddet 27 av 28 skudd da han noterte sin 200. seier.

Holtby gjorde det i sin 319. kamp. Legenden Ken Dryden, som vant seks Stanley Cup-titler, er den eneste målvakt som har nådd 200 NHL-seirer raskere. Han gjorde det på 311 kamper.

– Det er en ære bare å bli nevnt i samme setning som ham, sa Holtby.

Det eneste målet han slapp inn fredag ble kreditert Phil Kessel, men det var egentlig et selvmål av Dmitrij Orlov.

Misbrukte sjansen

I likhet med Penguins hadde også Columbus Blue Jackets og New York Islanders sjansen til å ta tetplassen i Metropolitan-avdelingen fredag, men begge tapte.

John Klingberg noterte ett mål og to assist da Dallas Stars slo Islanders 5-0, mens Ben Bishop holdt nullen. Jordan Staal scoret to mål da Carolina Hurricanes slo Blue Jackets 3-1.

Hurricanes er sist i Metropolitan-avdelingen, men bare fem poeng fra tabelltopp.

Forskjeller

Patrick Marleaus mål i sudden death ga Toronto Maple Leafs 3-2-seier over Boston Bruins og 2.-plass i Atlantic-avdelingen, men det hele seks poeng opp til ledende Tampa Bay Lightning, som med 28 poeng er best i NHL så langt.

Robert Luongo reddet 24 skudd og tok sin 455. seier da Florida Panthers slo Buffalo Sabres 4-1. Dermed la han Curtis Joseph bak seg og er nummer fire på listen over målvaktene med flest seirer.

William Karlsson scoret to mål da Vegas Golden Knight fortsatte sin sterke debutsesong med 5-2 over Winnipeg Jets. Laget er på 2.-plass i Pacific-avdelingen.

(©NTB)