Medvedeva vant i Osaka

Det var den dobbelte verdensmesterens annen GP-seier for sesongen og garanterer henne plass i Grand Prix-finalen i Nagoya i desember.

Russeren ledet etter kortprogrammet. Hun falt i sitt første hopp, en trippel flip, som skulle vært en kombinasjon. Hun landet på begge skøyter etter en trippel lutz, men resten av hoppene satt som de skulle.

Det ga henne seieren vel 10 poeng foran italienske Carolina Kostner, som også falt i friløpet. Polina Tsurskaja ble nummer tre.

– Jeg er ikke fornøyd med friløpet, men siste halvdel av løpet var bra, sa Medvedeva.

Det ble russisk seier også i klassen for menn. Sergej Voronov forsvarte ledelsen fra kortprogrammet og seiret foran amerikanske Adam Rippon og israelske Alexei Bychenko.

Til stor skuffelse for hjemmepublikum måtte OL-mester Yuzuru Hanyu, som vant stevnet i Osaka de to siste årene, trekke seg før kortprogrammet etter å ha skadet ankelen under trening.

Verdensmestrene Sui Wenjing/Han Cong fra Kina vant parløp.

Isdans avsluttes først søndag, men de canadiske verdensmestrene Tessa Virtue/Scott Moir leder etter kortdansen.

