Lorentzen klarte ikke å følge opp verdenscupseieren

NTB Sport

Dagen før gikk Lorentzen en gnistrende 500 meter og tok sin aller første verdenscupseier på distansen. Lørdag hadde han derimot ikke helklaff i Heerenveen.

25-åringen klokket inn til tiden 35,03. Det skilte 23 hundredeler opp til den canadiske vinneren Laurent Dubreuil, mens han var 18 hundredeler unna pallen.

Lorentzen gikk i det tiende og siste paret sammen med tyske Nico Ihle.

Nordmannens personlige rekord på 500 meter lyder på 34,43. Fredag var han ikke langt unna den da han vant med tiden 34,69. Dagen etter satt det ikke fullt så bra.

Det skal sies at 1000 meter er Lorentzens sterkeste distanse.

Dubreuils seier er for øvrig et godt bilde på hvor jevnt det for tiden er på den korte distansen. Dagen før ble canadieren bare nummer tre i B-gruppa.

(©NTB)