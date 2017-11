Linnes og samboeren hetses i sosiale medier

NTB Sport

Linnes og samboeren Elisabeth Haugen fikk stor oppmerksomhet etter 8-0-seieren mot San Marino i oktober. For Haugen har luftet sin fortvilelse over nettmobberne. Etter sitt første landslagsmål tok Galatasaray-spilleren fruen i forsvar.

– Hun har støttet meg i 11 år. Hun har stått bak ryggen min i alle de årene. At jeg støtter henne er helt på sin plass, sier Tyrkia-proffen.

Sportsreferatet fra San Marino nådde hjem hos mange som normalt ikke bryr seg om fotball.

– Hun er ikke opptatt av klikktall, men vil holde familie og venner hjemme oppdatert på hvordan vi har det i Tyrkia, sier Linnes om sin bloggaktive samboer.

Selv om Galatasaray leder den tyrkiske eliteserien, er ikke ondskapsfulle ytringer langt unna.

Det er veldig lett å komme i kontakt med folk. Det er lett i sosiale medier å finne brukere og navn og deretter kommentere alt mulig. I Tyrkia er engasjementet veldig stort. Det er natt og dag, himmel og helvete ut fra hvordan prestasjonen er. Det er alt fra at du er gud til at du bør reise hjem til Norge i løpet av et par, tre dager. Jeg opplever det bare i sosiale medier, ikke noe i hverdagen ellers, sier Linnes.

Unngått trusler

Det er nesten ikke grenser for hva enkelte skriver om det norske samboerparet.

– Ja, det er uakseptable ting. Jeg er ikke den som er hardest rammet. Mange har opplevd dette, men som fotballspiller blir du vant til det. Jeg har vært med i gamet i mange år. Det er en del av jobben og noe som hører med, selv om det ikke er noe trivelig, sier Linnes.

– Mottar dere trusler?

– Det går på at du ikke duger. Jeg har unngått trusler, selv om andre lagkamerater har opplevd det. Det er veldig avhengig av om laget vinner eller taper, sier den tidligere Molde-spilleren.

– Hva er det verste du har lest om deg selv?

– Jeg prøver å styre unna. Samboeren har lest mye mer enn jeg gjør. Jeg synes ikke det er noe trivelig å gå inn og sjekke sosiale medier etter et tap. Da holder jeg meg unna, mens fruen vil se hva folk kan lire av seg. Det verste er at folk sitter hjemme og godter seg. Jeg stusser over at folk er så ufine, hva har de å tjene på det, sukker en oppgitt Linnes overfor NTB.

Syk datter

Datteren Emma slet i høst med ørebetennelse. Den utrøstelige jenta gjorde foreldrene svært bekymret. Til slutt måtte en bekymret landslagsback spørre klubblegen om hjelp.

– Det var ikke noe unaturlig i det. Fruen ble bekymret. Tyrkiske og norske leger har en ulik tilnærming til dette. Hjemme er man forsiktig med medisiner, mens det er litt annerledes i Tyrkia, hvor de er livredd for å stikke blodprøver og finne ut hva det egentlig er. Vi opplever at man får medisiner uten at man har gjort en grundig sjekk. Det er litt ubehagelig ikke å få vite hva som feiler henne, særlig når det går over tid, sier den stolte pappaen.

– Hun fikk en antibiotikakur som var unødvendig. Den virket ikke, for det var et virus. Hun er nå hjemme i Norge og koser seg med besteforeldrene, fortsetter det tidligere Kongsvinger-talentet.

