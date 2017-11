Ingstad forlenget med Esbjerg

NTB Sport

Den 22-årige strekspilleren og forsvarskjempen hadde kontrakt til neste år, men har nå forlenget avtalen så den gjelder til 2020.

– En deilig nyhet for alle i klubben. Hun står for mye av det vi ønsker når vi skal bygge et riktig godt lag, sier trener Jesper Jensen i en pressemelding fra klubben.

– Hun har i glimt vist sitt potensial og er i god utvikling. Jeg er sikker på at hun allerede denne sesongen vil ha stor betydning for laget.

Ingstad debuterte på landslaget i 2014 og har vært med på å vinne VM i 2015 og EM i 2016. Hun ble nylig uttatt i troppen som i desember skal prøve å forsvare VM-tittelen.

– Som håndballspiller har jeg utviklet meg i riktig retning på flere områder, og jeg er sikker på at Esbjerg kan hjelpe meg til å bli en etablert landslagsspiller, sier Ingstad, som ønsker å vinne titler også med klubblaget.

Esbjerg har sju seirer på ti seriekamper i høst og er ett av fire lag som jager serieleder København.

