Hamilton krasjet ut av F1-kvalifiseringen i Brasil

Briten kjørte av veien allerede under sin første runde på banen i São Paulo lørdag. Han mistet kontrollen på sin Mercedes og endte opp i sikkerhetsbarrierene.

Det gikk bra med Hamilton, men bilen hadde tydelige skader. TV-bildene viste en fortvilt 32-åring sittende i cockpiten.

For to uker siden sikret Hamilton seg sin fjerde VM-tittel. Det skjedde til tross for at han fikk en skjev start og kun kjørte inn til en 9.-plass i Mexicos Grand Prix.

Tidligere lørdag fortalte Hamilton at medlemmer av Mercedes-laget ble utsatt for væpnet ran da de forlot Interlagos-banen fredag.

– De ble ranet på vei fra banen. Det ble løsnet skudd, og våpen ble rettet mot hodene deres. Det var vondt å høre om det, tvitret Hamilton.

– Vær så snill å be en bønn for mine gutter, som er profesjonelle nok til å være her i dag selv om de er rystet.

Episoden ble bekreftet av en talsmann for laget.

– En av lagets minibusser ble utsatt for væpnet ran. Verdisaker ble stjålet, men det viktigste er at alle våre folk er uskadd, sa han.

Også Williams-laget og representanter for Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) skal ha blitt forsøkt ranet.

