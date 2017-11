11 strake for svimeslåtte Celtics

NTB Sport

Gordon Hayward brakk beinet etter fem minutter i sesongåpningen og er ute for sesongen. Al Horford har mistet de to siste kampene med hjernerystelse, mens Kyrie Irving pådro seg hjernerystelse etter to minutter i fredagens kamp.

Stjernen fikk et ublidt møte med lagkamerat Aron Baynes' albue, og Hornets så ut til å skulle stoppe seiersrekken. Celtics scoret bare 11 poeng i 1. periode, og Hornets ledet med 18 i 3. periode. Likevel vant Celtics til slutt.

– Vi fortsetter å gjøre jobben vår uavhengig av hvem som er på banen. Uansett hvem som møter, gir vi dem hard kamp, sa Terry Rozier, som bidro med 15 poeng, 7 returer og 4 assist.

Publikumsstøtte

Den ferske guarden Shane Larkin førte an med sesongbeste 16 poeng. Førsteårsspiller Jayson Tatum, som sliter med vond ankel, scoret like mange.

– Det er ikke noe bedre sted å stå for en opphenting enn Boston. Publikum bar oss fram, sa Larkin.

Med 11 seirer og 2 tap er Celtics best i NBA så langt. Intet annet lag har tosifret antall seirer.

Pistons-seier

Detroit Pistons er ett av tre lag med ni seirer. To trepoengere fra Reggie Jackson i sluttfasen bidro til 111-104-seier over Atlanta Hawks. Jackson endte med 22 poeng og 6 assist.

Eric Bledsoe hadde en god debut for Milwaukee Bucks da San Antonio Spurs ble slått 94-87. Han ble hentet fra Phoenix Suns tirsdag og bidro med 13 poeng.

Giannis Antetokounmpo førte an med 28 poeng og 12 returer.

