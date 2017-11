Tønseth har trent med lav intensitet

NTB Sport

Langrennsløperen pådro seg en hjernerystelse under trening i Livigno i september, der han falt stygt på rulleski. Hadde han ikke brukt hjelm, kunne det gått langt verre i krasjen i godt over 50 km/t.

– Jeg hadde flaks. Men dette kommer til å gjøre vondt, sa Tønseth den gang.

Vondt har det gjort. Mens lagkameraterene hadde høydetrening i Val Senales, trente Tønseth nærmest opp mot full mengde på hjemmebane. Men han har måttet trene med lav intensitet på grunn av hodesmertene.

– Han er i trening igjen, men trener med lav intensitet. Så fort han presser seg, kommer hodesmertene. Han må nok fortsatt ta tiden til hjelp, men vi håper at han stiller på Beitostølen, sier landslagstrener Tor Arne Hetland med tanke på sesongåpningen neste uke.

– Han må ta det forsiktig, og dette er en skade vi tar alvorlig. Vi jobber med saken, sier Hetland.

– Har han fått amnesti med tanke på uttaket til verdenscupåpningen, da?

– He, he, vi tar ut laget mandag etter Beitostølen, og vi forventer at det blir full kamp om de plassene, sier Hetland om den saken.

