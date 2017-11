Sykkelprofil ønsker «innbyttere» i Tour de France

NTB Sport

Eusebio Unzue, som har vært teamsjef i Movistar siden 2008, mener sykkellagene bør få lov til å sette innpå en innbytter dersom en av lagets ryttere velter og skader seg under den første uken av en tour.

Spanjolen foreslår også at de yngste rytterne kan få stå over enkelte etapper dersom det medisinske apparatet mener det er behov for hvile, skriver Cyclingweekly.

– Sykkelsporten bør vise litt medmenneskelighet. Siden det ikke er mulighet til å erstatte noen (underveis i et ritt), har vi ødelagt ungdommer som går gjennom etapper på 200 kilometer under forferdelige forhold, sier Unzue til nettstedet Ciclo21.

– Jeg skulle også ønske at ryttere som har krasjet eller veltet under den første uken kan erstattes, og at man har tre ryttere klare til å komme inn slik det er i andre idretter, sier sykkelsjefen videre.

Unzues forslag kommer i kjølvannet av regelendringen som innebærer at sykkellagene fra neste sesong kun kan stille med åtte ryttere i de store tourene og sju ryttere i endagersritt og mindre etapperitt. Tidligere har de tilsvarende tallene vært henholdsvis ni og åtte.

– Lagene ønsket ikke en reduksjon i antall ryttere, det var noe UCI (Det internasjonale sykkelforbundet) bestemte. Det er en avgjørelse jeg respekterer, men kun tiden vil vise om det var en god avgjørelse, sier Unzue.

