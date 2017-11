Sørloth håper Kirkevold blir solgt i januar

NTB Sport

Høstens sensasjon, og bursdagsbarn fredag, Kirkevold topper med 13 mål på 15 kamper. Kirkevold scoret i elleve strake kamper i dansk superliga.

Deretter følger Nordsjælland-duoen Ernest Asante og Emiliano Marcondes, som begge står med 11 scoringer. Sørloth leder an i jakten bak der med sine ni fulltreffere.

– Det er bare å ta av seg hatten for det Kirkevold har gjort. Det er veldig sterkt. Det er artig at det løsner for ham, spesielt når det skjer så sent i karrieren. Han fylte jo 27 år i dag, men jeg håper han blir solgt i januar slik at jeg får fred og ro i toppen av toppscorerlista, sier Sørloth.

– For han som er nummer tre på lista nå (Marcondes) går til engelsk fotball (Brentford) i januar. Det er ting som er positivt for meg i kampen om å bli toppscorer i Danmark, legger han til med et svært smil.

Dansk dynamitt

Han er i ferd med å bli like kvikk i replikken som pappa Gøran i sin tid var. Sørloth junior og Kirkevold er blitt testet sammen på trening foran lørdagens privatkamp mot Makedonia.

– Jeg tror det er en løsning som kan fungere godt. Vi har fått noen minutter på trening, og det virker som vi har en god spilleforståelse oss imellom. Det kan bli veldig spennende, sier Sørloth foran sin 11. A-landskamp.

Etter en litt trøblete periode i nederlandske Groningen, har målene begynt å renne inn igjen for den tidligere Bodø/Glimt-spissen.

– For det første spiller jeg på et veldig godt lag, som setter meg opp til mange sjanser og som bruker meg riktig. Selvtilliten har kommet sakte, men sikkert tilbake. Jeg har hele tiden visst at jeg er en god målscorer. Det viste jeg i Glimt-tiden. Nå spiller jeg på et topplag i tillegg, og da har jeg muligheten til å score enda mer. Dette var dette jeg egentlig trodde da jeg gikk til Midtjylland, sier spissen som står med ni mål og seks assist i dansk fotball denne sesongen.

Radarpar

Sørloth brukes gjerne som en «skeiv spiss», som han selv kaller det, til høyre for makker Ebere Paul Onuachu, som står med åtte mål hittil.

– Samarbeidet har fungert veldig bra. Nå klarer ikke motstanderne lenger å bestemme seg for hvem de skal ta. Han tar litt juling i noen kamper, og da får jeg plass. Andre ganger tar jeg julingen, og han får god tid. Det frigjør rom, sier Sørloth om radarparet som har skutt Midtjylland til annenplass.

For Norge har målene derimot sittet langt inne for Sørloth. Ett mål er alt trønderen har å vise til.

– Det er jeg ikke fornøyd med. Jeg håper det løsner på landslaget, og jeg håper å gjøre noe med det allerede mot Makedonia. Jeg vet at jeg kan score mål. Jeg håper det bare er et spørsmål om tid før det løsner her også, sier den 193 centimeter svære spissen.

