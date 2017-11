Norge kan lære Europa å lage snø 

NTB Sport

Stadig mildere vinterklima skaper bekymring i Ski-Norge, men norske forskere mener det er mulig å lage miljøvennlig snø i plussgrader.

Nå får de med seg Europa og industrien for å redde skisporten ut av klimakrisen.

I januar fikk Norges Skiforbund, Skiskytterforbundet og Trondheim kommune sammen med forskere fra SINTEF og NTNU millionstøtte fra Kulturdepartementet for å starte prosjektet «Snow for the Future», og nå vil europeerne være med på laget, skriver Skiforbundet i en pressemelding.

Interesse

– Jeg er veldig interessert i prosjektet, og jeg gleder meg til å se de første resultatene. Kanskje kommer de før ski-VM i Trondheim i 2023, sier Jascha Schmid i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Fase to av prosjektet ble diskutert torsdag, og hovedmålet er å få flest mulig industripartnere på laget.

– Det blir helt avgjørende å skape et godt samarbeid mellom industrien og forskerne. Jeg er trygg på at vi skal komme fram til gode løsninger, men samarbeid blir viktig, sier president i Norges Skiforbund Erik Røste. Han sier prosjektet omfattes av stor interesse, både nasjonalt og internasjonalt.

Trenger tid

Ifølge forskningsleder i SINTEF Energi, Ingrid Camilla Claussen, trenger forskerne tid for å løse miljøutfordringene ved dagens snøproduksjon.

– Det finnes gode systemer for produksjon av snø i dag, men energiforbruket er for høyt. Å få fram nye, gode teknologiske løsninger og komponenter i et slikt system er den største barrieren i dette prosjektet, sier Claussen.

