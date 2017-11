Nadal usikker før verdenstourfinalen

NTB Sport

Nadal trakk seg fra Paris Masters forrige uke på grunn av kneproblemer, og han innrømmer at han ikke har kunnet trene som normalt.

– Jeg vil gjøre mitt beste for å bli klar. Jeg har tatt det forsiktig på trening, men jeg har et håp om å kunne spille. Ellers ville jeg ikke vært her, sa han under en pressekonferanse fredag.

– Det er umulig å spå hvordan kneet vil tåle påkjenningen. Jeg tar en dag om gangen og jobber hver dag for å prøve å bli klar.

Nadal møter David Goffin i sin første kamp mandag kveld. Det er den siste kampen i første runde av gruppespillet, men verdenseneren understreket at han ikke har bedt arrangøren om spesialbehandling i oppsettet.

– Jeg har ikke bedt dem om noe som helst, sa han.

Øvrige spillere i Nadals gruppe er Dominic Thiem og Grigor Dimitrov, mens den andre gruppen består av Roger Federer, Alexander Zverev, Marin Cilic og Jack Sock.

De første kampene spilles søndag.

