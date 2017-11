Landslagshopper Kenneth Gangnes mister OL-sesongen med ny kneskade

NTB Sport

Gangnes har vært rammet av en rekke kneskader i karrieren, og torsdag var uhellet ute på ny under trening i Midtstubakken i Oslo.

– Veldig trist. Han falt under landing i Midtstuen. Det kom helt ut av det blå, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

– Alle er veldig lei seg, fra utøvere til støtteapparat og trenere. Det er vanskelig å si om karrieren er over. Det viktigste nå er at Kenneth blir frisk igjen. Han skal også ha et liv etter karrieren, tilføyer østerrikeren.

Gangnes blir operert i slutten av neste uke.

Landslagstrener Stöckl bekrefter overfor NTB at Gangnes har røket både korsbåndet og sidebåndene i det rammede kneet.

Hovedpersonen selv sier følgende om det som skjedde.

– Jeg gjorde egentlig et greit skihopp, og kom innfor landing helt greit. Da mistet jeg litt trykket på skiene, havnet litt frampå og mistet kontrollen i det jeg skulle lande. Så kjenner jeg at kneet glipper litt ut av der det skal være og forsvinner litt innover og ut av posisjon.

Totningen forsto raskt at noe alvorlig var galt. Etter å ha blitt hjulpet ut av bakken av lagkamerater og støtteapparat, bar det til Olympiatoppen for undersøkelser. MR-bildene bekreftet at Gangnes for fjerde gang i karrieren har røket korsbåndet.

– Du blir helt tom og vet ikke helt hva du skal si. Det er så mange som følger meg, og det blir spesielt sånn sett. I tillegg tenker man på veien videre, sier landslagshopperen om følelsene som rører seg i hodet.

– Jeg er glad for at jeg har det laget rundt meg som jeg har. De har vært veldig støttende og det setter jeg pris på, tilføyer han.

Avviser ikke comeback

Veien videre har han foreløpig ikke rukket å tenke så mye på.

– Folk lurer vel på hva jeg gjør framover og om nok er nok. Det er vel ikke tiden for å avgjøre det akkurat nå, så den avgjørelsen tas når tiden er inne. Jeg kan samtidig dette gamet, så du skal ikke se bort fra at jeg prøver en gang til, sier Gangnes.

Landslagstrener Stöckl hadde problemer med å ta inn over seg torsdagens ulykksalige hendelse.

– Det var i utgangspunktet et helt vanlig hopp. At dette kunne skje, er for meg fullstendig uforståelig. Kenneth var i sin beste form noen gang og har perset på alle tester, sier han til NTB.

Østerrikeren var langt nede etter skadesmellen.

– Dette er noe av det verste jeg har vært borte i i hele min karriere. Vi skal gjøre alt for å ivareta Kenneth og de andre i hoppfamilien, sier Stöckl.

– Kenneth har jobbet knallhardt for å komme tilbake etter forrige skade og var i bedre fysisk form enn noen gang. At dette skjer nå viser hvor brutal toppidretten kan være, sier medisinsk koordinator og manuellterapeut for landslaget, Lars Haugvad.

I en pressemelding fra Norges Skiforbund fremgår det at sportssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, allerede har hatt dialog med Gangnes om en rolle på landslaget videre.

