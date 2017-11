Jaromir Jagrs første mål for Calgary

NTB Sport

Den tsjekkiske 45-åringen spiller for sin niende NHL-klubb, og han er tredje mest scorende i den nordamerikanske ishockeyligaen med sine 766 mål. Bare Wayne Gretzky (894) og Gordie Howe (801) har vært bedre. Han er derimot nummer to på listen over antall målpoeng totalt med 1918. På den statistikken er Gretzky helt suveren med hele 2857 målpoeng.

Jagr assisterte Mark Jankowski midtveis i 1. perioden på 1-0-målet. Han var selv frampå og gjorde 5–2 da han tålmodig ventet ut Detroit-målvakten Petr Mrázek i midtperioden.

– Selvsagt er det første målet for en klubb spesielt. Spesielt her i Canada, sa Jagr.

Jagr har spilt for de amerikanske NHL-klubbene Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils og Florida Panthers. Calgary er hans første canadiske klubb.

– Jeg kan se hvor mye fansen setter pris på det, og hvor mye de elsker ishockey. Helt siden jeg skrev under har de vært greie med meg, sa 45-åringen.

Scoringen og den målgivende pasningen var hans fjerde poeng på sju kamper denne sesongen. Han spilte sin annen strake kamp etter å ha stått over seks kamper på grunn av en lyskeskade.

Tsjekkeren er også en av 25 medlemmer av The Triple Gold Club. Det er spillere som har vunnet Stanley Cup, OL og VM.

