Jørn Andersens lag nærmere sluttspill

Det asiatiske fotballforbundet har bestemt at begge kampene mot Malaysia spilles i Thailand etter at Nord-Koreas hjemmekamp måtte utsettes to ganger, siste gang fordi Malaysias myndigheter nektet sine borgere å reise til landet.

Andersen uttrykte seg på forhånd tvilende til hvordan hans spillere ville takle heten, men de hadde ingen problemer med å ta seg av Malaysia. Pak Kwang-ryong ordnet et tidlig ledermål på straffespark etter hands, og Kim Yu-song doblet ledelsen før pause da han stusset inn et frispark. Da hadde Nord-Korea i mellomtiden hatt to stolpetreff.

Spilleren med det i Nord-Korea velklingende navnet Kim Yong-il gjorde 3-0 og la opp til Jong Il-gwans 4-0-mål før Malaysia fikk sitt trøstemål ved Safawi Rasid.

Seieren gjorde at Nord-Korea er oppe på samme poengsum som Hongkong i kampen om 2.-plassen i gruppe B. Den plasseringen gir plass i sluttspillet i De forente arabiske emirater.

Lagene møtes igjen mandag, og da kan Nord-Korea koble grepet i kampen om sluttspillplass.

