Formel 1: Mesteren best på trening

Den 32-årige briten sikret sin fjerde VM-tittel i Mexico for to uker siden, men han lettet ikke på gassen under fredagens trening i São Paulo. Han var raskest både om formiddagen og ettermiddagen.

Mercedes-lagkamerat Bottas var nest raskest i begge treningsomgangene, og Hamilton gjorde det klart at han vil godta en eventuell teamordre om å hjelpe Bottas i kampen mot Sebastian Vettel om 2.-plassen i VM-sammendraget.

Han understreket imidlertid at Bottas helst vil ordne det på egen hånd.

– Valtteri ønsker å greie det selv. Han har jobbet hardt hele året og er veldig fokusert på å gjøre jobben som skal til, sa Hamilton.

– Men om laget ber meg om å gjøre noe så gjør jeg det gjerne. Likevel går jeg til de to siste løpene med ønske om å vinne, og jeg har ikke fått beskjed om noe annet.

Han medga at han for to år siden slapp opp etter å ha sikret tittelen med to løp igjen å kjøre. Da vant hans tyske lagkamerat Nico Rosberg de siste løpene.

– Da hadde jeg ikke samme fokus i de siste løpene, men jeg ønsker ikke å gjøre den feilen igjen. Nå er jeg fullt konsentrert, sa han.

Daniel Ricciardo var tredje raskest fredag. Vettel, som er 15 poeng foran Bottas, hadde fjerde beste tid.

