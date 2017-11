Evans beklaget konas Twitter-hets

NTB Sport

Evans var ulykkesfugl da Nord-Irland torsdag tapte 0-1 hjemme for Sveits i første omspillskamp i VM-kvalifiseringen. En halv time før slutt traff Xherdan Shaqiris volleyskudd ham i baksiden av overarmen, og dommer Ovidiu Hategan syntes det kvalifiserte til straffespark.

Sveits omsatte det i kampens enste mål, og Evans fikk også det gule kortet som setter ham utenfor søndagens returkamp.

Hategans avgjørelse var tung å svelge for de fleste nordirer, men Lisa Evans mistet helt besinnelsen og tvitret ut sitt sinne. Selv etter at skjellsordene som minst egner seg på trykk er fjernet, sto det igjen at hun kalte Hategan en "utakknemlig rumensk sigøyner" og beklaget "at Nord-Irland trolig har gitt husly en av hans illeluktende slektninger".

– På vegne av min kone vil jeg gi en uforbeholden unnskyldning for innholdet og språket i twittermeldingen hun sendte i går, sa Corry Evans fredag i en uttalelse gjennom Nord-Irlands fotballforbund.

– Det ble publisert i øyeblikkets hete og er ikke representativt for hennes syn, la han til.

Twitterkontoen er senere slettet.

