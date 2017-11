Buffon før Sverige-kampene: – Det blir ekstra spennende

NTB Sport

29. oktober 1997 debuterte den nå 39 år gamle keeperen på det Italienske landslaget i omspillskamp borte mot Russland. Kampen endte uavgjort 1-1, men Italia tok seg til VM året etter med 1-0 seier i returoppgjøret.

Nå risikerer Buffon å avslutte landslagskarrieren sin i nok en omspillskamp, denne gangen mot Sverige. Første kamp av to spilles i Stockholm fredag.

– Det er lenge siden vi spilte omspill, derfor blir dette ekstra spennende. Vi vil til VM, og Italia har nesten alltid vært med. Jeg håper vi klarer det, sier 39-åringen til Rai Sport.

Italia ble nummer to, bak Spania, i sin VM-kvalifiseringsgruppe og ble trukket mot Sverige i omspillet.

Buffon tror Italia kan løfte seg med presset som følger med en omspillskamp.

– Det finnes mennesker som presterer bra under press. Vi trives under press, men Sverige gjør kanskje det ikke, sier Buffon.

Italia har vært med i samtlige VM-sluttspill, med unntak av VM i nettopp Sverige i 1958. Dermed står mye på spill for de asurblå mot de blågule i de to omspillskampene.

Selv om Juventus-keeperen i juni sa at denne sesongen var hans siste, holder han døren for videre spill på gløtt. Dersom klubblaget Juventus vinner mesterligaen, et av få trofeer Buffon mangler, vil han fortsette å spille for å vinne VM for klubblag og andre titler neste sesong.

Italia må klare seg uten Simone Zaza og Stephan El Shaarawy i fredagens kamp i Stockholm på grunn av skade.

Returkampen spilles på San Siro i Milano mandag. Vinneren sammenlagt går til neste års VM-sluttspill i Russland.

(©NTB)