– Hvis jeg skal lytte til mitt ego må jeg selvsagt svare at jeg tror Sverige hadde vært bedre med meg på banen. Men det nye laget har gjort det bra uten meg så langt, sier Zlatan i et intervju med Sky Italia foran Sveriges omspillskamp mot Italia i Solna fredag.

Manchester United-spilleren som fortsatt er ute etter sin kneskade tror at hjemmekampen på Friends Arena utenfor den svenske hovedstaden blir avgjørende.

– Sverige spiller uten press ettersom forventningene fra fansen og mediene minsket da jeg sluttet. Da jeg spilte var presset større. Når det er sagt så er den svenske troppen bra kollektivt. Spillerne er mindre erfarne, men de har høye ambisjoner, sier han.

– Det kommer til å bli to tøffe kamper og vanskelig for begge lagene, tipper Zlatan.

Se opp for Verratti

Zlatan mener at den som svenskene først og fremst må ha et ekstra øye med på det italienske laget er hans tidligere lagkamerat fra Paris Saint-Germain Marco Verratti.

– I min verden er Marco Verratti den spilleren i Italia som Sverige må frykte mest. Han er uten tvil lagets beste spillere. Han har en spesielt talent og jeg har sett ham utvikle seg til en av verdens beste spillere, sier den skadde United-stjernen.

Returkampen spilles i Milano mandag.

Italia risikerer å måtte unnvære et VM-sluttspill i fotball for første gang siden 1958.

Glad de slipper Zlatan

Roma-spilleren Daniele De Rossi er glad de slipper å møte Zlatan på banen.

– Jeg har aldri lyst til å spille mot «Ibra» selv om han hadde vært 40 år og med brukket bein. For alle som møter Sverige vil det være en fordel at de ikke lenger har Ibrahamovic, sier 34-åringen som har spilt de tre siste VM-sluttspillet for «de asurblå».

Ifølge De Rossi har de stor respekt for det svenske laget som tross alt ble nummer to i sin gruppe bak Frankrike, og henviste Nederland til tredjeplassen. Sverige slo Frankrike med 2-1 i kvalifiseringen.

