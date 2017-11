Sundby vil tilbake dit han var for to år siden

NTB Sport

33-åringen fortalte under en felles pressekonferanse i Val Senales for to uker siden at han ønsker å bli mer den langrennsløperen han var for to år siden. Da var kapasiteten på et slikt nivå at svært få klarte å følge ham når han var på sitt beste.

– I hvor stor grad har du justert treningen opp mot at det er mange 15-kilometere i verdenscupen i år?

– Jeg har sett på det, og jeg har justert treningen en del. Jeg er lysten til å komme mer tilbake til der jeg var for to år siden. Med en større andel kapasitet, det er det som er min hovedprioritering, og det er der jeg ønsker å være. Der er der jeg ønsker å være bedre enn de andre. 15 kilometer og stor kapasitet henger sammen. Jeg har sett at det er mange 15-kilometere og få kortere distanser for vår del, sa Sundby.

Av totalt ni 15-kilometere er fire av dem innbakt i Tour de Ski. Tre av dem er av typen jaktstart, og én er fellesstart.

– 15-kilometere kan du påvirke selv. I fellesstarter er du mer prisgitt de andre. Der er derfor jeg har pekt meg ut 15-kilometeren som mitt hovedmål i OL, sa Sundby.

Gambling

Røa-løperen går inn i en langrennssesong der han ikke har det samme grunnlaget som tidligere i form av mengde og volum på trening. Selv om han har gjort noen endringer som han ikke vet hvordan vil slå ut, så er han likevel ikke helt utrygg på egne ferdigheter.

– Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å gå fort i vinter, men ikke om jeg går like fort så ofte som før.

– Hvorfor gamble inn mot en OL-sesong?

– Jeg føler mer at det er en måte å sikre meg på. At jeg ikke nødvendigvis ligger helt på grensen av hva jeg tåler til en hver tid. Jeg har i større grad hatt mer overskudd i treningen og mer overskudd i resten av døgnet også. I en OL-sesong gidder jeg ikke å gamble på å slite meg ut, men heller prøve å spisse litt og leve litt på det jeg har gjort tidligere år.

Alene

I forkant av OL kommer Sundby til å gjøre mye av det samme som foran de siste sesongene. Da kommer han til å trene i lavlandet uten familien tett på.

– Jeg må nok legge inn en periode på to-tre uker alene uten familien før OL. Vi reiser til Sør-Korea en uke før første konkurranse. Det er kjedelig selvfølgelig, men det må nesten ligge der for at overskuddet er optimalt når vi kommer til OL. Det er en hårfin balanse. Man må vurdere hvor lenge man kan være borte. Jeg merker fort når hodet bikker over. Vi har vært mye sammen siden 1. mai og har en buffer å gå på, sier Sundby.

Neste uke er det tradisjonell langrennsåpning på Beitostølen.

