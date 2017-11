Messi viste fram VM-ballen

NTB Sport

Scenen var ikke den Messi trives best på, en grønn gressmatte omgitt av fullsatte fotballtribuner. I stedet ble VM-ballen presentert til dundrende teknomusikk i en mørk sal utstyrt som en danseklubb.

Messi ble intervjuet om ballen av en MC midt i en klynge av dansere som kjempet om plassen nærmest stjernen med de frammøtte mediefolkene.

– Jeg liker ballens design, jeg liker fargene, og jeg har lyst til å prøve den på banen. Jeg har faktisk vært så heldig at jeg har fått gjøre det litt allerede, sa Messi mens kveldens DJ tok en ørliten pause mellom låtene.

Nye Luzjniki

Messi får anledning til å prøve ballen foran et publikum i lørdagens landskamp mellom Russland og Argentina på helt nye Luzjniki stadion i Moskva.

Den opprinnelige Luzjniki, som var hovedarena for sommer-OL i 1980 og hjemmebane for Sovjetunionens og Russlands landslag i fotball gjennom mange år, ble revet i 2013. I dens sted er en futuristisk ny stadion bygget.

TV-stjerne

Telstar 18 har fått navn etter den første Telstar-ballen som ble brukt i VM-sluttspillet i 1970. Det var den første som hadde svarte og hvite felter. De skulle gjøre den mer synlig på svart-hvitt-TV. Navnet spiller på "TV-stjerne".

Om det er et retroelement i den nye ballen, har den også elementer som var utenkelig i 1970. Den inneholder blant annet en databrikke som åpner for interaktive opplevelser for smarttelefonbrukere, ifølge en pressemelding på FIFAs nettsted.

VM-sluttspillet i Russland avvikles i tiden 14. juni til 15. juli neste år.

(©NTB)