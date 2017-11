Lagerbäck fryder seg over norsk suksess i Danmark

NTB Sport

– Det er klart det er positivt, sier landslagssjef Lars Lagerbäck om den norske oppturen i Danmark.

Kirkevold satte dansk rekord ved å score i 11 strake kamper i Superligaen, mens Sørloth får god kritikk for sitt spill med ni mål for serietoer Midtjylland. Og Hareide har som landslagssjef muligheten til å ta Danmark til fotball-VM.

– Tror du danskene har fått et annet syn på «fjellapene»?

– Jeg visste ikke at de kaller nordmenn for fjellaper. Det var et nytt uttrykk. Ikke vet jeg. Om det er en oppfatning (der nede), tror jeg det er et uttrykk som er skapt mest i mediene.

– Hvilket inntrykk hadde du av norsk fotball før du kom?

– Jeg hadde et positivt inntrykk. Jeg har ikke fulgt den norske ligaen så tett, men så en del kamper da jeg var svensk landslagssjef siden jeg hadde spillere som spilte i Norge. Derimot har jeg fulgt landslaget ganske tett. Jeg har spilt mot Norge noen ganger og alltid hatt respekt for landslaget. Det har vært tøft å møte dere, og jeg har ikke alltid hatt så gode resultater med Sverige og Island mot Norge. Det har vært blandet. Det norske landslaget har alltid vært en bra motstander, mener Lagerbäck.

Han forstår lite av kritikken Norge ofte har fått for å spille kjedelig fotball med 4-5-1-formasjon og lange baller mot en enslig spiss.

– Jeg forstår ikke kritikk mot ulike måter å spille fotball på. Jeg kan forstå kritikk om man ikke vinner kamper, men hvordan man velger å spille handler om hvilket spillermaterial og hvilken filosofi treneren har. Jeg har aldri forstått det der at man skal kritisere ulike spillestiler. Det er jo det som gjør det hele så interessant. Du kan spille fotball på mange ulike måter, sier Lagerbäck.

(©NTB)