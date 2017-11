Kamara tilbake etter tre år i landslagskulden

NTB Sport

Ikke siden i 2014 har Oslo-gutten fått sjansen på A-landslaget.

– Jeg er blitt eldre og kan litt flere ting, og er selvfølgelig fysisk bedre. Jeg har spilt fra start hele tiden i tre år. Jeg er absolutt blitt en bedre fotballspiller, sier 28-åringen før landslagscomebacket mot Makedonia lørdag.

Den tidligere Stabæk-, Hønefoss-, Strømsgodset- og Molde-spilleren har følt seg oversett av landslagsledelsen flere ganger.

– Jeg tror noen av årene så er det riktig å si. Jeg har vært i god form over lang tid, og da følte jeg selvfølgelig at jeg kunne vært med (for Norge). Akkurat nå får jeg sjansen, så får jeg prøve å vise meg fram, sier MLS-angriperen.

I USA har Kamara scoret 18 mål.

– Jeg har sagt at prestasjonene mine har vært gode nok, men samtidig har jeg også sagt at når det gjelder spillestil, er det opp til trenerne om man passer inn eller ikke. Men prestasjonen min sammenlignet med andre (spillere) har vært absolutt god nok. Så får vi se om jeg passer inn nå, og om det er riktig at jeg er her nå, sier den bereiste angriperen.

Kamara forteller at han aldri har fått noen «egentlig forklaring» på hvorfor han er blitt utelatt fra tropp etter tropp. I høst har spissen hatt en prat med Lars Lagerbäcks høyre hånd, Per Joar Hansen.

– Vi har snakket om hva man tenker. Det har vært snakk om årsaker i avisen. Når man snakker om at jeg var i Tyskland og verken spilte eller scoret, glemmer man at jeg spilte venstrekant. Det er heller ikke så relevant når jeg igjen er spiss nå, sier målmaskinen.

Bedre enn Eliteserien

Lars Lagerbäck har gitt inntrykk av at han har vært usikker på hvilket nivå som den amerikanske fotballserien holder.

– Jeg vet ikke hva man skal svare på det. Nivået i MLS er veldig bra. Jeg har spilt i 2. Bundesliga, i Østerrike og hjemme i Norge. MLS er den beste ligaen jeg har spilt i til nå.

– Hvordan sammenligner du MLS med Eliteserien?

– Det går ikke an å sammenligne, for MLS er mye bedre. Det er bedre spillere, rett og slett. Stadionene er bedre, det er flere tilskuere, det er bedre apparat rundt i klubben. Alt er hakket over i nivå. Det høyeste nivået i MLS er langt bedre enn seriene i Skandinavia, hevder Kamara.

– MLS er ikke der oppe med de fire beste ligaene i verden, men bedre enn Skandinavia. Nivået er vel noe midt imellom, tipper jeg, sier den tidligere Austria Wien-spissen.

Han poengterer at spillerne i USA ikke sikter seg inn mot Nederland og Belgia, men større ligaer.

Tidsforskjell

Slik lyder Lagerbäcks dom over MLS:

– Det er vanskelig å si eksakt. Jeg har stort sett konsentrert meg om Columbus sine kamper. Jeg har snakket med folk jeg kjenner. Jeg har også tidligere hatt spillere der borte. Jeg synes ligaen er litt ujevn. Det holder minst like bra nivå som de skandinaviske seriene. Jeg er ikke skeptisk til om nivået er bra nok. Vi henter jo også spillere fra de nordiske ligaene, men jeg tror absolutt ikke at MLS er noe dårligere.

Ifølge svensken var det «ulike årsaker» som gjorde at det passet å hente inn Kamera til privatkampene mot Makedonia og Slovakia.

Tidsforskjellen og et hektisk program i USA skaper imidlertid utfordringer.

– Det er individuelt hvordan spillerne håndterer tidsforskjellen, men det er uansett en ulempe. Nå har vi først kamp lørdag, slik at han får nok dager til å tilpasse seg på.

– Vil det tale mot uttak senere?

– Nei, det er en faktor som kommer veldig langt ned på listen når du tar ut spillere i landslagstroppen. Er han kvalifisert, tar man naturligvis ut spilleren.

