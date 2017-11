Heteproblemer for Jørn Andersen

NTB Sport

Det asiatiske fotballforbundet har bestemt at begge kvalifiseringskampene mellom lagene skal spilles på nøytral bane i Thailand. Nord-Korea er på papiret hjemmelag fredag, Malaysia mandag.

Ingen av lagene har vunnet så langt i kvalifiseringen, men for begge kan to seirer være godt nok til å sikre plass i sluttspillet i De forente arabiske emirater.

Jørn Andersen legger ikke skjul på at varmen i Buriram er en utfordring.

– Vi hadde våre preferanser, de hadde sine, og AFC valgte Thailand. For oss blir dette vanskeligere enn det blir for Malaysia, for temperaturen her er ganske annerledes enn den er hjemme, sier han.

Kampen i Nord-Korea ble avlyst to ganger, første gang på grunn av den spente politiske situasjonen, så fordi Malaysia nektet sine borgere å reise til Nord-Korea.

Libanon har allerede sikret en av de to sluttspillplassene fra gruppe B. Hongkong ligger i øyeblikket på 2.-plass med fem poeng, men både Nord-Korea (2) og Malaysia (1) kan ta seg forbi.

