Ekstraarbeid holder Dæhlis lysketrøbbel i sjakk

22-åringen gikk glipp av Norges storseier mot San Marino (8-0) i oktober. Da gikk også fire kamper i 2. Bundesliga fløyten for Oslo-gutten.

– Status er at det går, men at jeg må være forsiktig og passe på å unngå at overbelastningen kommer tilbake og hindrer meg, sier Dæhli til NTB.

Et tett kampprogram får noe av skylden for lyskeproblemene.

– Jeg er spilleklar og med for fullt på trening, men jeg vet ikke hva treneren har tenkt med tanke på belastning, men vil tro at én kamp (her nede) er mest realistisk, sier Dæhli før møtene med Makedonia og Slovakia.

I motsetning til flere av landslagskollegene har ikke St. Pauli-spilleren meldt forfall til samlingen i Øst-Europa.

– Jeg står ikke over kamper nå, men jeg må moderere treningen av og til og trene litt annerledes. Pausen jeg hadde i høst var nødvendig, for det var ganske vondt, sier Dæhli.

– Det er ikke optimalt, men så lenge jeg kan prestere i kamp, som jeg gjør nå, er jeg happy, svarer Tyskland-proffen på spørsmålet om han er bekymret.

Hemmes ikke

To ting er helt avgjørende for å holde smertene unna.

– Det er mange øvelser og mye behandling. Hver eneste dag har jeg et program før og etter trening. Det er mye ekstraarbeid, men holder deg i sjakk, sier Dæhli.

– Det hemmer meg ikke på banen akkurat nå, men under den forrige landslagssamlingen var det så vondt at jeg måtte ha en pause for å trene meg opp igjen for å kunne fortsette sesongen, sier den 22 år gamle teknikeren åpenhjertig.

Det er ikke første gang den driblesterke landslagsspilleren har slitt med skader. En alvorlig kneskade har hemmet utviklingen til den tidligere Manchester United-lærlingen.

– Jeg lærte mye av kneskaden. Jeg føler at jeg håndterer skadene bra. Det mentale er viktig. Du må gjøre alt riktig. Du må prøve å tenke på hvordan du kan optimalisere hverdagen, slik at du kan prestere bra, sier Dæhli.

Målfattig

I Tysk 2. Bundesliga står Dæhli uten mål og assist etter å ha spilt ni seriekamper i høst.

– Jeg er ikke fornøyd med det. At jeg ikke har scoret til nå er egentlig helt tilfeldig. Jeg har hatt mange store målsjanser der jeg har vært veldig nær. Jeg har skapt mange sjanser, og at jeg ikke har fått uttelling til nå er kjedelig. Fortsetter jeg med dette spillet, vet jeg at målene kommer, for jeg skaper så mye i hver eneste kamp, påpeker Dæhli.

– Hvor mange mål burde du hatt?

– To, tre. Jeg må bare trene enda mer. Jeg har ikke tenkt å gjøre så mye annerledes, for jeg kommer jo til så mange målsjanser og skaper mye i kampene våre. Jeg gjør en voldsom jobb for laget og skaper sjanser, men at jeg ikke har scoret er tilfeldig, sier Dæhli.

St. Pauli er langt unna de direkte opprykksplassene, men håpet om opprykksomspill er ikke ute.

– Vi har vært veldig uheldig med skader. Det har vært kjipt. De siste fire kampene har vi tre uavgjort og ett tap, men kunne like gjerne vunnet alle fire etter å ha spilt godt. Vi har seks kamper før jul der vi har gode muligheter til å sikre oss en god posisjon foran vårsesongen, sier en opprykkssulten nordmann.

