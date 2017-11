Thorbys råd til unge spillere som reiser ut: – Lær dere språket

NTB Sport

Nå banker på Thorsby på A-landslagsdøren. Trolig får han sin debut mot Makedonia (lørdag). Hjemme i Norge går debatten jevnlig om når unge talenter bør reise ut. Noen mener mange reiser ut altfor tidlig, mens andre mener utviklingen er bedre ute i større ligaer.

– Jeg tenker at det er veldig individuelt. Jeg tror ikke at det er noe som er riktig eller galt. Jeg tror det kan være kjempefint i mange sammenhenger å være lenge i Norge. Det er viktig at man i ung alder får kjempe om å spille i førsteelleveren. Jeg var heldig da jeg dro ut, og selv om jeg ikke alltid har spilt fast, så har jeg fått mange kamper hver sesong. Jeg har fått fin utvikling på et høyt nivå, sier Thorsby.

– Men man skal ikke undervurdere at det er mange ting som er vanskelig i utlandet. Det sportslige er ivaretatt hele tiden, men mye annet må klaffe. Du skal ha et fint liv utenfor fotballen samtidig. Det er nok lettere hjemme i Norge med familie og venner rundt deg, fortsetter 21-åringen.

Han var knapt fylt 18 år da han signerte for Heerenveen.

– I utlandet må du bygge det livet utenfor fotballen selv. Du må bli kjent med nye folk og prøve å sosialisere deg. Det er ekstremt viktig for å lykkes på banen også. Det er helt klart en utfordring når du drar ut, sier den tidligere Stabæk-spilleren.

– Jeg tror det er viktig å være åpen for å møte nye mennesker og det å lære språket er lurt. Jeg brukte tid på ting som er tungt i starten. Men når du har lært språket, blir det mye lettere. Nå er det veldig fint for meg. Jeg snakker nederlandsk, og det gjør ting mye enklere for meg.

Eneste riktige

Thorsby legger ikke skjul på at det var et stort steg å ta da han forlot norsk eliteserie.

– Nederland var det eneste steget som var riktig fra Norge. Det er et litt «easy way out». Du får testet deg på utenlandslivet, selv om det ikke er så brutalt som andre steder. Jeg har fått jobbe der i litt over tre år. Jeg er veldig fornøyd med det valget jeg tok.

– Jeg tror det er viktig ikke å ta for store steg. Heerenveen er et veldig fint sted for meg å være. Så lenge jeg ser utvikling, er jeg fornøyd. Det har jeg gjort i over tre sesonger. Jeg er ikke redd for å si at jeg trenger tid, og når jeg er klar for det neste steget, skal jeg se på det da, sier Thorsby til NTB.

Han har scoret fire mål i Nederland i høst. Likevel lever han fullstendig i skyggen av Martin Ødegaard.

– Jeg trives veldig godt i den skyggen. Der har jeg vel egentlig vært hele veien, i skyggen fra andre. Da får jeg jobbe i ro og fred med det jeg skal bli bedre på. Jeg er veldig tilfreds. Det er deilig ikke å ha det presset fra en hel nasjon, sier Thorsby.

Han har kontrakt med Heerenveen til sommeren 2019.

Helt spansk

Ødegaard sier dette om Thorsby:

– Morten er en ekstremt løpssterk spiller som er god med ball og som er flink til å vinne dueller og takle. Det vil gi landslaget mye.

Selv dro Ødegaard til spanske Real Madrid som 16-åring.

– Det er først og fremst nivået som er høyere enn hjemme i Norge. Det sier seg selv. Det å flytte ut ung og bo alene, nytt fremmed språk og alt det der er en utfordring, men den største forskjellen er først og fremst sportslig, påpeker den tidligere Strømsgodset-spilleren.

– I Spania var det å lære språket viktig, for få snakket engelsk. Det handlet om å lære spansk fortest mulig, og jeg følte jeg forsto mye raskt. Det gikk bra på feltet. Jeg snakket ikke helt flytende, men forsto det meste. Nå i Nederland går det på både nederlandsk og engelsk, slik at jeg ikke er like avhengig av å kunne nederlandsk. Jeg løser det bra. Jeg forstår litt, men alle kan engelsk. Det hjelper, sier Ødegaard.

(©NTB)