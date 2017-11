Stabæk stoppet Larviks finalerekke

NTB Sport

Det måtte ekstraomganger til for å avgjøre den usedvanlig jevne duellen i Vestfold. 32-32 etter to omganger ble til 35-35 etter første ekstraomgang. Da kampen skulle avgjøres tok Stabæks Henny Reistad ansvar og skjøt Stabæk til cupfinale.

Reistad var kampens store spiller med sine 13 scoringer.

- Dette er det ikke hver dag vi får oppleve. En fantastisk følelse. Jeg synes virkelig vi gjør en fantastisk jobb i dag. Jeg må ta av meg hatten og er stolt av det jentene gjør, sa Stabæk-trener Pål Oldrup Jensen til handballtv.com etter kampen.

- Vi er helt fraværende bakover. Dette må være den verste forsvars- og målvaktskampen vi har hatt. Det er helt gelé. Vi lar dem få se ut som verdens beste håndballspillere i perioder. Dette er noe av det tyngre vi har opplevd på en stund, oppsummerte Larvik-trener Tor Odvar Moen.

Keeper Regine Gulbrandsen bidro også sterkt til seieren ved å redde straffekastet fra Larviks Cassandra Tolbring minuttet før full tid i annen ekstraomgang. Det ble utslagsgivende.

Målfest før pause

Første omgang i Larvik ble preget av to lag som hadde kolossale problemer med å få sving på forsvarsspillet. Konsekvensen ble at publikum fikk se et målkalas av sjeldent merke - i alt 38 scoringer.

Larvik åpnet best og ledet 14-9 da Stabæk-trener Pål Oldrup Jensen tok sin andre timeout etter 18 minutters spill. Den praten ga resultater, for de 12 gjenværende minuttene av omgangen vant Stabæk 10-5.

Dermed sto det ikke mindre enn 19-19 etter halvspilt semifinale. Det fikk Larvik-trener Geir Oustorp til å trekke på smilebåndet.

- Det var sikkert moro å se på, mange mål. 19-19 er nesten som et sluttresultat å regne, sa han en smule oppgitt i pauseintervjuet.

- Jeg synes vi spiller bra fram til den andre timeouten til Stabæk etter 18 minutters spill, men det å slippe inn 19 mål er fryktelig dårlig, tilføyde Larvik-treneren.

Drama i avslutningen

Henny Reistad var Stabæks store spiller onsdag. Stortalentet prikket inn hele ni mål på 11 forsøk før pause og fortsatte i annen omgang. Noen minutter ut i omgangen ledet Stabæk med tre mål, og fire minutter før slutt var bæringene fortsatt to foran.

Larvik kom likevel tilbake da det så som mørkest ut, og minuttet før slutt utlignet Kristine Breistøl til 32-32. Begge lag fikk hver sin sjanse til å avgjøre kampen før ekstraomgangene, men avslutningene var for svake.

Dermed måtte det ekstraomganger til for å avgjøre. Der var Stabæk best.

I NM-finalen i Oslo Spektrum 29. desember venter Norges i øyeblikket beste kvinnelag. Katrine Lunde og lagvenninnene i Vipers gjorde kort prosess i sin semifinale mot Heidi Løkes Storhamar tirsdag. Sifrene ble til slutt 30-21 i sørlandsklubbens favør.

(©NTB)