Skadd og benket Søderlund åpner for klubbskifte i januar

NTB Sport

Seks innhopp (190 minutter totalt) er alt den tidligere Haugesund- og Rosenborg-spissen har fått i den franske eliteserien i høst.

– Det er ikke optimalt for meg. Jeg ønsker ikke det (å sitte på benken). Jeg ønsker å ha tillit og føle mer selvtillit. Det kommer med mer spilletid og at folk tror på deg. Jeg er usikker på hvordan det blir framover. Jeg har riktignok spilt mer enn jeg trodde jeg skulle. I sommer virket det som jeg var langt ute, men så tok de meg med videre, sier Søderlund.

Familien trives ikke

Alt tydet på at 30-åringen var ferdig i Saint-Étienne i sommer, men spissen ble værende i den franske toppklubben. Allerede i januar kan landslagsspissen være på plass i en ny klubb.

– Ja, vi ser på muligheten, både fotball- og familiemessig. Familien trives ikke så veldig godt der nede. Det betyr mye for meg at de har det bra. Det er viktig at fruen og en liten baby på sju måneder har det bra og kan være litt sosiale. Det blir det ikke så mye av der nede, innser Søderlund.

Han utelukker ikke at neste stopp er hjemme i norsk fotball, men aller helst vil familien Søderlund bli på kontinentet.

– Det er selvfølgelig mulig, men første prioritet er å være ute og oppleve verden i noen år til, sier spissen som står med to mål på 31 A-landskamper.

Heller ikke på onsdagens trening i regnværet i Skopje var Søderlund med. Han trente igjen alternativt.

– Jeg fikk en smell bak i låret tidlig i 2. omgang mot Lyon sist. Vi hadde ikke flere bytter igjen, slik at jeg måtte stå der ute. Jeg har en litt sliten hamstring, og da må jeg ta det rolig i noen dager, sier Søderlund.

Klok av skade

Han tror ikke han spiller både mot Makedonia (lørdag) og Slovakia (tirsdag).

– Nei, det tviler jeg på. Vi har fire spisser, og jeg tror alle får sjansen her nede, sier angriperen.

– Jeg har slitt litt med hamstringen. Det er ingen strekk eller noe, men litt stivt. Jeg har en forhistorie med skader i baksiden av låret. Da må jeg være litt smart når jeg er blitt så gammel, sier den 30 år gamle Frankrike-proffen.

Klok av skade er Søderlund blitt rene hobbydoktoren.

– Jeg har lært meg å sette diagnose før medisinsk apparat sjekker meg. Jeg vet om det er strekk eller om jeg vil være ute i lang tid, sier Saint-Étienne-spilleren.

Han er ikke urolig for at benketilværelsen i Frankrike skal sende ham ut i landslagskulden.

– Presterer du, får du være med. Min sjanse er å utnytte de minuttene jeg får for Saint-Étienne og de landskampene jeg får. Du skal ikke være redd for at det kommer noen bakfra og pusher. Det beste for Norge er det viktigste, bedyrer Søderlund.

(©NTB)