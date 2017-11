Mot "mætt fjøs" i Håkons Hall 18. november

NTB Sport

Tirsdag var ifølge GD 85 prosent av billettene til Mjøsderbyet allerede revet vekk. Det vil si at rundt 8400 har kjøpt billett.

– Dette blir utsolgt, sier prosjektleder Kjell Stenberg til avisen.

Klubben har dessuten valgt å åpne ståtribunene som ikke har vært lagt ut til salg ennå.

– Salget har vært over all forventning, så nå åpner vi ståtribunene som har vært sperret for billettkjøp til nå, forteller Stenberg.

Med åpningen av de fire nye feltene, vil hallen kunne ha en kapasitet på 9700 tilskuere.

Det er ikke spilt en ishockeykamp i OL-hallen fra 1994 siden den siste VM-finalen mellom Tsjekkia og Finland 16. mai i 1999. Ildsjeler i byen har derimot jobbet for å få til en kamp igjen. Det koster nesten det dobbelte å arrangere en ishockeykamp i Håkons Hall enn det gjør i den mindre Kristins Hall. Antall ekstra sikkerhetsvakter og frivillige blir også det dobbelte.

At det er en toppkamp kan man også se på tabellsituasjonen. Før man tok landslagspause denne helgen leder Lillehammer med ett poeng foran Storhamar. Nå skal det derimot spilles to serierunder, mandag/tirsdag og torsdag før storkampen 18. november.

Lillehammer håper at det skal bli en fest og vise hva som er flott med ishockey. Søndagens stygge scener med masseslagsmål beklager man i LIK-ledelsen.

(©NTB)