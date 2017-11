Hirscher kan rekke Levi-renn

NTB Sport

Hirscher pådro seg et brudd i ankelen under trening i august. Da ble det sagt at han ikke ville bli klar til slalåmåpningen i Levi, men nå opplyser teamet rundt Hirscher at rehabiliteringen går raskere enn ventet.

Den østerrikske slalåmspesialisten var tilbake på snø i midten av oktober, men måtte vente med skitreningen på grunn av smerter. På den siste leiren i Reiteralm var han derimot tilbake på ski og kjørte i en løype med porter.

Det opplyses fra den østerrikske leiren at Hirscher muligens kan starte på søndag, og at en avklaring vil komme i løpet av de neste dagene.

Hirscher har vunnet verdenscupen sammenlagt de siste seks sesongene. I tillegg har han hentet slalåmkula i fire av de fem siste sesongene.

