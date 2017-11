Halden overrasker på tabelltoppen

NTB Sport

Med seks seirer, én uavgjort og ett tap fører Halden an på tabelltoppen med 13 poeng. Elverum er rett bak med samme poengsum, men har dårligere målforskjell og én kamp mindre spilt.

Og som om ikke det var nok. Drammen slo tilbake etter tapet for Kolstad i Trondheim sist og vant 31-28 over ØIF Arendal etter en real thriller i Drammenshallen. Dermed har Drammen 12 poeng og bra heng i medaljekampen. I likhet med Halden har også Drammen åtte spilte kamper.

Drammen ledet en stund 24-17 mot arendalittene, men så raknet det litt. Plutselig var ØIF bare ett mål bak med drøye fem minutter igjen å spille. Da var det godt for Drammen-trener Kristian Kjelling at det holdt helt inn.

– Det ble veldig kok og mye fokus på dommerne. Vi ble jaget lenge av ØIF Arendal, og det var ubehagelig. Vi fikk gjort litt om på det mot slutten, selv om det ble aldri ble vakkert, sa Kjelling til TV 2.

Tross tapet følger ØIF Arendal på 4.-plass med 11 poeng. Det er mange som ønsker å gi gullfavoritt Elverum kamp til døra i årets eliteserie.

Bodøs håndballmenn har ikke fått noen god start på sesongen, og bedre ble det ikke etter hjemmetapet for Halden.

Bodø har bare to lag bak seg på tabellen etter åtte spilte kamper. I likhet med Bodø har også Falk Horten bare samlet seg fire poeng til nå. Falk Horten har én kamp mindre spilt.

Nøtterøy ligger foreløpig helt på bunnen uten et eneste poeng.

Elverum var for øvrig i aksjon i mesterligaen onsdag kveld. Der imponerte gjengen til Michael Apelgren igjen og vant 26-22 slik at de fortsatt har en sjanse på avansement fra gruppe C.

(©NTB)