Det meldte det nederlandske nyhetsbyrået ANP onsdag.

– Disse to kampene vil bli mine siste som sjef for dette laget. Etterpå gir jeg meg, sier 70 år gamle Advocaat i et intervju med byrået.

Trenerringreven gjorde comeback som landslagssjef i hjemlandet i mai. Det var tredje gang at han fikk jobben.

Advocaat klarte imidlertid ikke lede de oransje til VM-sluttspillet i Russland neste år.

