Vipers gjorde kort prosess i NM-semifinalen

NTB Sport

Vipers slo Storhamar med ni mål da lagene møttes i eliteserien i helgen og var således kjempefavoritter foran tirsdagens semifinale på Hamar. Favorittstempelet ble innfridd til fulle.

– Jeg er ekstremt fornøyd. Jeg fryktet disse to kampene mye mer enn jeg har gitt uttrykk for. Storhamar er et bra lag, men vi har vært flinke til å ta vekk styrkene deres, sa Vipers-trener Kenneth Gabrielsen til TV 2 etter kampen.

– Vi har vært oppe mot de beste i to kamper nå, men egentlig ikke vært i nærheten. Men vi har en medalje å kjempe for i serien, så vi kommer tilbake, oppsummerte Storhamar-trener Arne Senstad.

Skuffet Løke

Heidi Løke måtte bare innse at hun og lagvenninnene kom til kort.

– De er bare bedre enn oss. Sånn er det per dags dato. All ære til dem, men jeg synes periodevis vi framstår forferdelig. Kjedelig, men all ære til dem, sa Heidi Løke til TV 2 etter kampen.

Tirsdag formiddag ble Vipers-profilen Kari Brattset tatt ut til sitt første internasjonale seniormesterskap. Plassen i den norske VM-troppen markerte linjespilleren med å score to av de tre innledende Vipers-målene noen timer seinere.

Veteranen Kristine Lunde Borgersen dirigerte i tillegg sørlandsklubbens tropper med stø hånd og bidro sterkt til at gjestene ledet 7-2 etter drøye ti minutters spill. Det forspranget ga serielederen aldri fra seg.

Sjarmøretappe

Storhamar ga seg samtidig ikke helt uten sverdkamp. Etter den friske Vipers-åpningen spiste hjemmelaget seg noe innpå. Tre scoringer av Heidi Løke, som sammen med nevnte Brattset er norsk linjespiller i VM-troppen, bidro til at Storhamar kun var fem mål bak til pause.

13-8 ble i tillegg til 13-10 i åpningen av annen omgang, men nærmere kom aldri hjemmelaget å skape balanse. Vipers utnyttet nådeløst hjemmelagets feil og kontret inn et knippe enkle mål på veien mot seieren.

Avslutningen av kampen ble den reneste sjarmøretappen for gjestene, som fikk med seg finalebilletten de kom til Hamar for å sikre.

Sunniva Næs Andersen viste strålende avslutningsteknikk og kontret inn et knippe scoringer de siste minuttene. Andersen ble kampens store spiller og gjestenes toppscorer med ti mål på elleve forsøk.

– Dette var utrolig gøy. Jeg har noen fantastiske lagvenninner som gir meg kjempegode muligheter, og da er det bare å sette ballen i mål, sa timålsscoreren.

Toppscorer

Linn Jørum Sulland, som ikke fikk plass i landslagssjef Thorir Hergeirssons VM-tropp, fulgte opp med sju fulltreffere.

Kamilla Sundmoen ble toppscorer for hjemmelaget med sine seks scoringer.

Cupfinalen spilles i Oslo Spektrum 29. desember. Der møter Vipers vinneren av onsdagens semifinale mellom Stabæk og Larvik. Kristiansandsklubben, som er i sin andre cupfinale, må uansett finne seg i å være klare favoritter.

Vipers kan ikke hvile lenge på laurbærene. Allerede kommende fredag skal mannskapet til Kenneth Gabrielsen ut i viktig mesterligakamp mot franske Metz på hjemmebane.

