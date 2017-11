Svensk alpinist tar pause på grunn av depresjon

NTB Sport

I en pressemelding fra Sveriges Skiforbund heter det at Kling tar en pause for å ta vare på egen helse.

Kling er ikke med når fartsfolket sesongdebuterer i Canada og USA i november og desember. I samråd med familien, leger og trenere velger hun å utsette sesongpremieren.

– Jeg har det ikke bra, og da trenger jeg å kunne koble ut det mentale presset som konkurranser innebærer. Jeg vil fokusere på meg for å komme meg videre, sier Kling.

– Depresjon er en sykdom som kan gi ulike utslag som tiltaksløshet og nedstemthet. Det kan også gi konsentrasjonsproblemer, og det er selvsagt ikke bra når du kjører på ski i store hastigheter, sier landslagslegen Per Liljeholm.

Kling sier at hun behøver ro, men legger vekt på at hun ikke befinner seg helt i det totale mørket.

– Det er ikke slik at jeg er dårlig hver dag. Det er mer slik at jeg er inne i en tung periode i livet, og da trenger jeg å tenke riktig. Nå er det viktigst at jeg tar vare på egen helse. Vi får se hvor lang tid det tar før jeg er bra igjen, og først da kommer jeg til tilbake på ski.

(©NTB)