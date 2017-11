Spent Løke glad for VM-ja

NTB Sport

– Snakker vi med en glad veteran og tobarnsmor?

– Ikke kall meg veteran, kontret Løke og lo da NTB fikk henne i tale etter at hun var én av 16 spillere som ble klarert for VM-spill i desember av landslagsledelsen under en presseseanse i Oslo tirsdag formiddag.

Løke erkjenner glatt at hun har vært spent på uttaket. Det er ikke mange ukene hun har vært i aksjon etter at hun ble tobarnsmor 30. juni. 25 dager etter fødselen var hun i gang med trening igjen. Beskjeden om at hun er med til mesterskap i Tyskland fikk hun mandag.

– Det er dette som har vært målet, og jeg vet også at jeg har noen uker igjen for å komme opp mot mitt beste.

– Hva sier du om keeperuttaket?

– Det der er kjempevanskelig. Det er et luksusproblem som Norge har, men jeg synes at både Kari (Aalvik Grimsbø) og Kathrine (Lunde) har vært gode. Det er selvfølgelig veldig synd for Silje (Solberg) som ikke ble tatt med denne gangen.

